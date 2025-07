Summer School 2025, in arrivo 20 innovatori e ambasciatori di sviluppo sostenibile

In arrivo da tutta Italia 20 “ambassador” di sviluppo sostenibile 20/35enni, accolti da un sistema di ospitalitá diffusa sul territorio, elemento di forte innovazione sociale in chiave di co-progettazione partecipata dalla comunità. I 20 giovani professionisti dell’attivazione e sviluppo sociale saranno impegnati insieme nella riprogettazione innovativa per il futuro della comunitá locale. Una settimana immersiva, 16 eventi e attivitá in tutte le frazioni del comune, integrate con le comunitá e le imprese delle terre alte. Venti pitch conclusivi nell’evento finale di sabato 19 luglio, per restituire un unico e articolato progetto di rigenerazione innovativa della montagna. E tanti esperti cammineranno fianco a fianco dei giovani: fra gli altri la docente Maria Chiara Cattaneo, impegnata nell’ecoinnovazione, l’editore Florindo Rubettino con le proposte innovative legate al Parco Carta, l’economista Roberto Grandinetti, l’ideatore di cooperative di comunità Giovanni Teneggi, l’autore e regista Opher Thomson che ha scelto di vivere nelle montagne friulane per sviluppare la sua ricerca artistica, presenterà il film pluripremiato “Abito di confini”. Sabato 19 luglio la presentazione del progetto per le Terre alte FVG.