Summer School residenziale a Prato Carnico iscrizioni entro il 15 maggio

Ideata dal Comune di Prato Carnico nell’ambito del progetto PNRR «Viaggiare nel Tempo», finanziato dal Ministero della Cultura, è realizzata e gestita dalla coop. Cramars di Tolmezzo e anticipa di qualche settimana la Scuola Estiva di INNOVALP, due tasselli di una medesima strategia formativa e territoriale.

Scade giovedì 15 maggio il termine per la presentazione della candidatura alla Summer School residenziale e gratuita «Estate in Valle», una quattro giorni – da mercoledì 28 maggio a sabato 31 maggio – di completa immersione culturale, socioeconomica e naturalistica in un contesto montano straordinariamente ricco: Prato Carnico, in Val Pesarina. L’opportunità è pensata per un massimo di 25 persone maggiorenni che intendono contribuire alla valorizzazione delle montagne e dei piccoli borghi. Le giornate saranno cadenzate da formazione, laboratori, workshop e incontri con esperti, testimonianze locali e vita comunitaria, seguendo alcuni temi guida: patrimonio e identità; prossimità e partecipazione; innovazione nei contesti montani; turismo sostenibile e narrazione dei luoghi.

La Summer School, una prima volta per Prato Carnico, si inserisce in un progetto più ampio di rigenerazione complessiva del territorio ideato dal Comune con il titolo «Viaggiare nel Tempo. La Val Pesarina tra storia, tradizione e innovazione» e finanziato dal Ministero della Cultura nell’ambito del PNRR.

«È con grande soddisfazione che presentiamo la prima edizione della Summer School della Val Pesarina pensata con l’obiettivo di ragionare sul futuro della nostra valle facendola diventare un laboratorio attivo di conoscenza e ricerca sui temi della rigenerazione economica, sociale e culturale delle aree montane periferiche – afferma la sindaca di Prato Carnico, Erica Gonano -. Un luogo aperto al confronto, allo scambio di vedute, visioni ed esperienze, alla contaminazione di idee, dove coltivare relazioni, costruire sapere, progettare l’oggi ed il domani intrecciando radici, identità ed innovazione. Per questo speriamo vi sia un’ ampia partecipazione, soprattutto da parte dei giovani della Carnia e delle altre aree montane, primi veri artefici di una nuova centralità per le aree marginali».

Partner dell’amministrazione comunale per quest’esperienza d’inizio estate è la Cooperativa sociale Cramars di Tolmezzo che realizzerà e gestirà i quattro giorni immersivi. «La Summer School di Prato Carnico anticiperà di poche settimane la Scuola di Innovazione Sociale di Innovalp che realizzeremo insieme al Comune di Moggio Udinese a luglio – spiega la presidente di Cramars, Stefania Marcoccio -: due esperienze che dimostrano come la montagna friulana stia lavorando in modo scientifico e attrattivo per ripensare sé e il proprio futuro, attirando energie giovani e diverse per farle interagire con la ricchezza socio-culturale economica e ambientale del territorio». Le due esperienze, prosegue Annalisa Bonfiglioli, la vicepresidente di Cramars e project manager di Innovalp, «rappresentano tasselli di una medesima strategia formativa e territoriale, capace di valorizzare patrimoni, generare comunità attive e costruire futuro attraverso esperienze formative residenziali, immersive e partecipate».

In Val Pesarina i lavori saranno scanditi da tre principi: vivi il territorio; progetta il futuro; costruisci comunità. La candidatura, entro il 15 maggio, deve essere inoltrata compilando il modulo online che si trova su www.comune.prato-carnico.ud.it e saranno richiesti i dati anagrafici e un curriculum vitae aggiornato unito alle motivazioni per le quali si intende partecipare alla Summer School. Nel caso le richieste superino i 25 posti a disposizione, la selezione sarà a cura di una Commissione dedicata.

La partecipazione alla scuola è gratuita: sono coperte tutte le spese di accoglienza e ospitalità in Val Pesarina e le spese formative. A carico dei partecipanti l’onere del viaggio. Segreteria organizzativa: info@coopcramars.it – 0433-41943.