Suns Europe chiude con Angelo Floramo e Sergio Berardo

Dopo un mese di eventi musicali, letterari, cinematografici, questa inconsueta edizione di Suns Europe - festival delle arti in lingua minorizzata organizzato annualmente dalla cooperativa Informazione Friulana con il sostegno finanziario della Regione Fvg e dell’Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane (ARLeF)- arriva alla sua conclusione con un appuntamento affidato alla coppia Angelo Floramo (Friuli)-Sergio Berardo (Occitania) che DOMANI 19 a Trava, in piazza Vittorino Serramenti, alle 21, proporrà un evento a metà fra letteratura e musica.

Il loro sarà un incontro dedicato a lingue, musiche e identità. Un dialogo a più voci su come la musica costituisca non soltanto un linguaggio artistico efficace e, in particolare per le comunità minorizzate, uno strumento privilegiato tanto di presa di coscienza ed espressione identitaria, quanto di rivendicazione di diritti e autogoverno. Un celebre slogan, in voga negli anni Settanta del secolo scorso in Occitania, recita “La lenga es la clau” (La lingua è la chiave: chiave di interpretazione della minorizzazione; elemento chiave dell'identità; chiave per aprire porte di emancipazione e affermazione positiva di sé). Qualcosa di simile vale, ancor più potenziato, per la connessione tra lingua e musica: lingua e musica come risorse per l'identità che c'è e per quella da riscoprire e da reinventare, per mettersi in migliore relazione con sé stessi e con gli altri, per conoscersi, riconoscersi e farsi conoscere e riconoscere. Proprio questi temi saranno affrontati in un dialogo a più voci, sabato 19 settembre, durante una serata in cui si incroceranno storia e attualità, lingua e musica, identità e cultura. Ne parleranno l’insegnante e intellettuale friulano Angelo Floramo e il polistrumentista e operatore culturale occitano Sergio Berardo, personalità di rilievo della scena musicale delle terre di lingua d'oc da quarant'anni a questa parte, come testimonia il suo impegno nella storica band dei Lou Dalfin e in altri progetti, come Gran Bal Dub. L'incontro sarà coordinato da Marco Stolfo, giornalista e ricercatore, esperto di minoranze e nazionalità e da molti anni curatore e conduttore della trasmissione di Radio Onde Furlane dal titolo Babêl Europe, dedicata alla produzione musicale nelle lingue minorizzate d'Europa.