Suns Europe letteratura ospita la scrittrice Cadenes e l’ex sindaco di Pamplona, Asiron

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Si inaugura con la presentazione di "Guillem" la sezione letteratura di Suns Europe. L’appuntamento, in programma sabato 29 agosto alle 18.15, alla Libreria Friuli di Udine, vedrà dialogare l’autrice del romanzo, la scrittrice e giornalista Núria Cadenes con Carlo Puppo, presidente della cooperativa Informazione Friulana che annualmente organizza il festival delle arti in lingua minorizzata con il sostegno finanziario della Regione Fvg e dell’Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane (ARLeF). Sarà un evento trilingue (friulano, catalano e italiano) attraverso il quale verrà raccontata la storia drammatica di Guillem Agulló i Salvador, assassinato da un gruppo di neofascisti l’11 aprile 1993 a Montanejos (Paese Valenziano). Era un atleta, un antifascista, un indipendentista. Aveva solo 18 anni. Il suo omicidio ha evidenziato i legami esistenti tra ambienti dell’estrema destra e forze di polizia, le manipolazioni della stampa, l’impunità di certi crimini d’odio. È una storia, la sua, che ha segnato una generazione e che ha fatto di Guillem Agulló un simbolo di libertà. Il romanzo «Guillem» di Núria Cadenes narra con partecipazione umana e al contempo col rigore della cronaca la storia di questo ragazzo impegnato e combattivo, e quella del Paese Valenziano di quegli anni. Una vicenda che ha toccato da vicino anche Cadenes che, nata a Barcellona, oggi vive a Horta Sud (València) e, come Guillem, ha militato nel movimento giovanile indipendentista dei Maulets. Autrice di diverse pubblicazioni - Cartes de la presó (1990), L’Ovidi (2002), El banquer (2013) e Secundaris (2018) - scrive per diversi organi d’informazione quali Vilaweb e El Temps.

L’EX SINDACO DI PAMPLONA - Si parlerà friulano, basco, spagnolo e italiano (anche grazie alle traduzioni di Pablo Gortan) il 31 agosto, alle 20.30, in piazza a Moruzzo (in caso di maltempo: Auditorium “Riedo Puppo”) per il secondo evento letterario in calendario. Lo storico basco Joseba Asiron e l'intellettuale friulano Angelo Floramo saranno i protagonisti di "Conquista! Storiis resistentis tra Navare e Friûl", una serata in cui si metteranno a confronto i 600 anni della caduta dello stato patriarchino aquileiese e quella del regno di Navarra nel 1512. Le due vicende non offrono solo la possibilità di ragionare su eventi storici con numerose affinità ma anche sulle conseguenze che hanno comportato per le comunità coinvolte, sul modo in cui la storiografia “ufficiale” ha cercato di depotenziare la natura stessa di quelle vicende e sulla riscoperta di simboli, fatti e protagonisti di quel periodo storico per risvegliare le coscienze. Un percorso attraverso la storia e la memoria per parlare della nostra attualità. Se l’intellettuale nostrano non ha bisogno di presentazioni, e già tutti conoscono le sue incredibili doti oratorie e i molti libri, tra cui Balkan Circus (2013), L’osteria dei passi perduti (2017) e La veglia di Ljuba (2018), di Asiron, impegnato politicamente con la sinistra indipendentista basca, possiamo innanzitutto dire che durante la scorsa legislatura è stato sindaco di Pamplona (Iruñea), città che gli ha dati i natali. Laureato in storia dell’arte, insegnante, è autore di pubblicazioni e iniziative pubbliche dedicate alla resistenza e alla conquista della Navarra tra cui 50 fechas clave de la conquista de Navarra (2013).

IL CONCERTONE DI SUNS EUROPE IN CASTELLO – Fra i due eventi, il 30 agosto, è invece in programma il concertone di Suns Europe che quest’anno si terrà in Castello dalle 21. L’ingresso sarà gratuito ma con prenotazione obbligatoria sul sito (https://www.sunseurope.com/it/prenotazione), fino a esaurimento posti. A salire sul palco saranno il Martina Iori Quartet (Ladinia), le Adwaith (Galles), Laura Giavon e Drumlando (Friuli), e Bujumannu & Jumbo from Train To Roots (Sardegna). In caso di maltempo la carovana del Festival si trasferirà al Teatro Palamostre e purtroppo i posti saranno drasticamente ridotti, garantendo l’ingresso solo alle prime 200 persone che hanno prenotato. Presentatore della serata, per il secondo anno consecutivo, sarà Doro Gjat! Inoltre, come di consueto, è in programma una diretta radiofonica della serata dalle 21 alle 23, a cura di Mauro Missana e Paolo Cantarutti, di Radio Onde Furlane.

IL FESTIVAL SUNS EUROPE – organizzato annualmente dalla cooperativa Informazione Friulana con il contributo finanziario della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e dell’ARLeF, Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane, e con il sostegno del Comune di Udine e dell’Etxepare Euskal Institutua (Paese Basco) – ha goduto fin dalla sua nascita del patrocinio del Consiglio d’Europa e del NPLD, Network to Promote Linguistic Diversity, la rete europea per la promozione della diversità linguistica. Inoltre si avvale della collaborazione di numerosi soggetti pubblici e privati fra cui i Comuni di Artegna, Mortegliano, Moruzzo e Pozzuolo del Friuli, il CEC, Centro Espressioni Cinematografiche, la Società Filarmonica di Pozzuolo del Friuli, e le associazioni Amici del teatro e Cocula. Suns Europe ha il merito di trasformare la città di Udine in un crocevia di culture, lingue e artisti, creando contaminazione e confronto, dando spazio a una produzione artistica di assoluto valore.