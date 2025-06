Superare i confini, meeting con 100 studenti da tutto il mondo a Udine

Esplorare e approfondire il concetto di confine, non solo come elemento fisico e politico, ma anche come costruzione culturale e simbolica. È il tema scelto per l’edizione 2025 dell’Intensive Program (IP) del Master internazionale “Euroculture: European policy, culture, and society in a global context”, che si concentra proprio su “Overcoming Borders in Europe and beyond”, in programma dal 23 al 28 giugno all’Università di Udine. Nella prima giornata, dalle 9.30 , nell’aula Gusmani di Palazzo Antonini, si terrà la cerimonia di inaugurazione, alla presenza del Magnifico Rettore che darà il benvenuto ai partecipanti prima dell’inizio dei lavori.

Saranno oltre 70 gli studenti provenienti da tutto il mondo e più di 30 i docenti e tutor che parteciperanno alle attività che si svolgeranno in diversi sedi dell’Ateneo, affrontando e approfondendo il tema dei confini e del loro superamento come processo dinamico, analizzandone le implicazioni istituzionali, sociali e identitarie attraverso l’apporto di numerosi esperti in discipline giuridiche, politologiche, storiche e sociologiche. Tra le attività previste, la presentazione e la valutazione dei paper individuali prodotti dagli studenti, workshop tematici, un career day con ex allievi del Master, panel interdisciplinari con docenti ed esperti internazionali, una visita di studio a Gorizia e Nova Gorica, città simbolo della riconciliazione europea e Capitale Europea della Cultura 2025.

«Siamo orgogliosi di ospitare un evento che unisce alta formazione e ricerca interdisciplinare, mettendo al centro gli studenti – afferma Claudio Cressati , direttore del Master Euroculture per l’Università di Udine –. Il tema del confine è particolarmente attuale in un’epoca segnata da nuove forme di mobilità, frammentazioni e interconnessioni, ed è al centro del nostro impegno didattico e scientifico».

«Il Master Euroculture incarna un perfetto connubio di interdisciplinarità e internazionalizzazione, due ambizioni fondamentali per le attività didattiche e di ricerca del Dipartimento di Scienze giuridiche. Il tema scelto per l’IP valorizza, peraltro, il ruolo di fondamentale importanza che le discipline politico-sociali e giuridiche svolgono nel supportare il processo di integrazione, non solo europea – aggiunge la direttrice del Dipartimento di Scienze giuridiche, Silvia Bolognini –. Sono estremamente grata a Claudio Cressati, non solo di aver fatto carico dell’organizzazione di questo IP, ma anche di avere seguito con una dedizione senza pari le attività del Master Euroculture per oltre 20 anni».

L’Intensive Program è sostenuto dalla Commissione europea nell’ambito del programma Erasmus Mundus e realizzato in collaborazione con una rete di 12 prestigiose università internazionali, delle quali otto europee – Deusto (Bilbao, Spagna), Göttingen (Germania), Groningen (Olanda), Kraków (Polonia), Olomouc (Repubblica Ceca), Strasburgo (Francia), Udine (Italia), Uppsala (Svezia) -, e quattro extraeuropee: Queen’s (Canada), UNAM (Messico), Osaka (Giappone), Pune (India).

L’evento è reso possibile grazie al contributo del Dipartimento di Scienze giuridiche e al sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, dell’Iniziativa Centro Europea (INCE/CEI), dell’Accademia Europeista del Fvg, del Gect GO e di GO! 2025.