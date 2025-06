Superare le crisi aziendali: lunedì 23 a Udine il punto sulla composizione negoziata

Lunedì 23 giugno alle 14.30, nella Sala Valduga della sede udinese della Camera di Commercio Pordenone-Udine (piazza Venerio 8), si terrà la tavola rotonda dal titolo “Oltre la crisi. Dialogo aperto sulla composizione negoziata”. L’incontro, a partecipazione gratuita, è dedicato agli imprenditori, ai professionisti, ai consulenti e a tutti coloro che operano nel mondo dell’impresa e vogliono conoscere da vicino uno strumento innovativo introdotto nell’ordinamento italiano per affrontare tempestivamente situazioni di difficoltà aziendale: la composizione negoziata della crisi.

Dopo i saluti istituzionali di Micaela Sette, presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Udine e rappresentante dei professionisti in consiglio camerale, i lavori saranno introdotti e moderati da Giovanni Negri, giornalista del Sole 24 Ore. Ad aprire il confronto sarà Sandro Pettinato, vice segretario generale di Unioncamere, che presenterà una riflessione sui 40 mesi di applicazione della composizione negoziata da parte delle Camere di Commercio.

Seguiranno gli interventi dei principali attori della procedura: Massimiliano Ciarrocchi, direttore generale di Confindustria Alto Adriatico e componente della Commissione regionale per la nomina degli esperti; Alberto Cimolai, commercialista a Pordenone ed esperto nella gestione della crisi d’impresa; Massimo Zappalà, docente di Diritto delle crisi d’Impresa alla Scuola di Giurisprudenza dell’Università di Padova.

Uno spazio specifico sarà riservato al punto di vista dei creditori, con le testimonianze di Dorotea Polizio, capo Area riscossione dell’Ufficio legale della Direzione provinciale di Udine dell’Agenzia delle Entrate, di Luca Filipponi, avvocato in Padova, e di Marco Stagni, responsabile dell’Ufficio crediti anomali e contenzioso di Credifriuli.

La tavola rotonda rappresenta un’occasione preziosa per capire, attraverso l’esperienza diretta dei protagonisti, come lo strumento della composizione negoziata possa rappresentare non solo una via per evitare il fallimento, ma una reale possibilità di risanamento e continuità aziendale, grazie a un approccio guidato, riservato e multidisciplinare.

La partecipazione è gratuita previa registrazione online entro venerdì 20 giugno (o fino al raggiungimento della capienza massima consentita) al link dedicato su www.pnud.camcom.it. Per informazioni: composizione.negoziata@pnud.camcom.it – tel. Udine 0432.273224 – Pordenone 0434.381275.