Superato il milione di casi in Italia e oltre 42000 decessi da inizio pandemia. Numeri sui quali sarebbe bene non scherzare

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Sarà anche solo un fatto psicologico, ma aver superato il milione di casi Covid in Italia fa davvero impressione e anche se sui social continuano ad imperversare negazionisti e complottisti ai quali la destra becera strizza l'occhio, appare sempre più chiaro che con il coronavirus è meglio non scherzare perchè se è vero che colpisce prevalentemente la terza e quarta età è anche vero che non sono infrequenti i casi di malattia conclamata in giovani e perfino giovanissimi. E' un tipo di roulette russa che sarebbe meglio non sfidare. Basti pensare che se mettessimo le 42.953 bare dei morti di pandemia ad oggi in fila copriremmo 84 km mentre se le mettessimo impilate una sull'altra ci troveremmo a in piena stratosfera. Oggi il bollettino quotidiano del ministero della Salute sulla diffusione del Covid-19 in Italia registra 32.961 nuovi casi su 225.640 tamponi, facendo salire il totale degli attualmente positivi a 613.358. Le vittime nelle ultime 24 ore sono 623. Ieri i nuovi casi sono stati 35.098 su 217.758 tamponi, i morti 580. I guariti sono 9.090, le terapie intensive aumentano di 110 unità, i ricoveri di 811. Il totale dei decessi dall'inizio dell'emergenza è di 42.953. Il rapporto tra positivi e test è del 14,6%, in calo di 1,5% rispetto a ieri. Con l'incremento odierno, come già detto, l'Italia supera il milione di casi Covid-19, con un totale di 1.028.424 contagi da inizio pandemia. Rimanendo in Friuli Venezia Giulia oggi sono stati rilevati 572 nuovi contagi (6.171 tamponi eseguiti) e 13 decessi da Covid-19.

Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 16.102, di cui: 4.778 a Trieste, 6.414 a Udine, 2.977 a Pordenone e 1.732 a Gorizia, alle quali si aggiungono 201 persone giunte da fuori regione. I casi attuali di infezione sono 8.285. Sono 46 i pazienti in cura in terapia intensiva e 346 i ricoverati in altri reparti. I decessi complessivamente ammontano a 489, con la seguente suddivisione territoriale: 239 a Trieste, 126 a Udine, 111 a Pordenone e 13 a Gorizia.

I totalmente guariti sono 7.328, i clinicamente guariti 120 e le persone in isolamento 7.773.