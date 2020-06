Supporto alle imprese per la proiezione sui mercati esteri. Webinar promosso da Confindustria Udine con Simest e Confidi Friuli

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

“Confindustria Udine, Simest Spa e Confidi Friuli: un supporto alle aziende nei loro processi di internazionalizzazione”: è questo il titolo del webinar promosso dall’Associazione degli industriali friulani in programma giovedì 4 giugno, con inizio alle 17.

All’incontro, aperto da Anna Mareschi Danieli, presidente di Confindustria Udine e componente del Cda di Simest, interverranno Francesco Tilli, responsabile external relations di Simest spa, che parlerà del ruolo di Simest a fianco delle PMI nel processo di internazionalizzazione, e Carlo Di Vito, funzionario di Confidi Friuli, che illustrerà tutte le iniziative messe in atto da Confidi Friuli per le aziende del territorio.

“Questo incontro – afferma Anna Mareschi Danieli - ha un solo obiettivo: far sì che tutti i nostri imprenditori colgano qualsiasi opportunità proveniente dal sistema nazionale e locale a supporto delle aziende per mantenere e possibilmente aumentare le proprie quote di mercato all’estero. Il FVG è da anni la prima Regione per propensione all’export. Seppur feriti in maniera pesante dagli ultimi mesi di lotta contro un nemico invisibile, dobbiamo reagire e sappiamo che solo evolvendo e quindi investendo ce la faremo. Confindustria Udine sostiene fortemente l’internazionalizzazione come fattore di principale successo delle imprese del nostro territorio, assieme all’innovazione tecnologica, alla sostenibilità economica e ambientale ed alla formazione”.

La partecipazione al webinar è gratuita ed è possibile registrarsi compilando il form d’iscrizione pubblicato sul sito di Confindustria Udine.