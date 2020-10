“Suspended Hotels”: in 16 scatti di Samatha Degrassi tutta la nuda violenza lasciata dal Covid-19. Mostra a Trieste

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

"Suspended Hotels": in 16 scatti tutta la nuda violenza lasciata dal Covid-19 che ha limitato e vietato viaggiare, sia per lavoro che per piacere. Giovedì 1 ottobre presso Eppinger Caffè in via Dante 2 a Trieste apre la mostra fotografica personale di Samatha Degrassi a cura de Le Vie delle Foto e che gode del patrocinio di Federalberghi Trieste. Inaugurazione oggi 3 ottobre alle ore 18.00 alla presenza dell'artista e del Presidente di Federalberghi Trieste, Guerrino Lanci. La mostra sarà visitabile ogni giorno durante l'orario di apertura fino al 31 ottobre.

Persiane avvolgibili abbassate, reception desolatamente vuote, luci spente, porte chiuse a chiave. Le stesse porte che rappresentano l'accoglienza e l'ospitalità che da sempre caratterizza la nostra incredibile città, porto sicuro per marinai, commercianti, scrittori e viaggiatori. Trieste dal cuore zingaro per la prima volta si ritrova senza avventori che riempiono i nostri luoghi d'accoglienza. La mostra fotografica personale "Suspended Hotels" di Samantha Degrassi, a cura de Le vie delle Foto, patrocinata dalla Federalberghi Trieste, presenta tutta la nuda violenza lasciata dal Covid-19 che ha limitato e vietato viaggiare, sia per lavoro che per piacere.

Sedici scatti che vogliono rappresentare la sconvolgente sospensione temporanea che ha trascinato tutti in un limbo di incertezza che speriamo di poter dimenticare presto.

A curare la mostra è Linda Simeone, imprenditrice triestina ideatrice de Le vie delle foto, manifestazione nata nel 2011 che da dieci anni trasforma il centro di Trieste, con i suoi esercizi pubblici e locali storici, in un’enorme mostra fotografica.

Grazie a Le Vie delle Foto - format di successo che ogni anno rende Trieste la città della fotografia - i locali pubblici e gli spazi urbani di Trieste si trasformano infatti in un’unica, gigantesca galleria nella quale fotografi, professionisti e non, provenienti da tutta Italia e dal resto del mondo, possono esporre i propri scatti e che quest'anno, a fine evento, vedrà la pubbllicazione di un ricco catalogo fotografico.

La mostra fotografica "Suspended Hotel è visitabile ogni giorno durante l'orario di apertura da Eppinger Caffè in via Dante 2 a Trieste fibno al 31 ottobre.

Per partecipare all’inaugurazione del 3 ottobre alle ore 18.00 alla presenza dell'artista e del Presidente di Federalberghi Trieste, Guerrino Lanci, va richiesta una conferma via mail a: leviedellefoto@gmail.com.

Per info e prenotazioni: leviedellefoto@gmail.com

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/Leviedellefoto/

Eppinger Caffè è un bar pasticceria che si trova Via Dante 2 a Trieste. La lunga storia, iniziata dalla famiglia Eppinger nel 1848 quando si è trasferita dalla Boemia a Trieste, consente al par pasticceria di offrire un'esperienza gastronomica lunga oltre 150 anni. Il punto vendita produce alimenti senza glutine, caramelle, confetti e dolci tipici, pasticceria mignon fresca e secca, torte artigianali personalizzate, brunch e pranzi veloci. Inoltre, il bar dispone di un'ampia sala disponibile per organizzare eventi e convegni con wifi gratuito.