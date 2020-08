Sut (M5s): “Al di la’ dell’opinione, le parole di Calligaris meritano il suo passo indietro”

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Qui non c’entra come la si pensa sul discorso migranti. Qui sono in gioco i presupposti di civiltà che qualsiasi eletto nelle istituzioni dovrebbe rappresentare. Deprecabili le parole del consigliere regionale leghista del Friuli Venezia Giulia, Antonio Calligaris. “'Io sono uno di quelli che gli sparerebbe (ai migranti, ndr), tranquillamente”. Troppo facili le scuse a posteriori. Quanto detto oggi in Consiglio, a Trieste, dovrebbe indurlo alle dimissioni. E ribadisco, nessuno sta strizzando l’occhio all’immigrazione clandestina o incontrollata. Affatto! Ma le esternazioni di violenza di un rappresentante istituzionale meriterebbero le dimissioni. Mi fa piacere leggere che sia pentito, ma un pensiero così forte si stenta a credere possa essere solo frutto della concitazione del momento. Sì, perché stamattina c’è stato un blitz di CasaPound in Regione, in cui le istituzioni stesse sono state violate, nel disprezzo dei controlli all’ingresso del palazzo. Lo stesso disprezzo che il consigliere Calligaris, per quanto mi riguarda, ha mostrato verso la vita umana e lo Stato che rappresenta.