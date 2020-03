Sviste storiche… a Udine come a Spilimbergo dove spuntano sulle lapidi infoibati “a loro insaputa”

Scrive Bettoli:"La vicenda della “foiba” del Ciaurlec è ormai nota.... ed è stata trattata filologicamente nella puntuale disamina di Francesco Franz. E’ stato proprio leggendo uno degli elenchi analizzati da Franz, quello relativo alla lapide posata nel 2019 a Spilimbergo, che mi è venuto un dubbio, quando ho letto tra i nomi – in buona parte estranei alle vicende del Ciaurlec – questo: Guido Comis, Cap.no art., 52 (anni), n. 1893 – m. 1945. Io un Guido Comis, scrive Bettoli, l’avevo conosciuto, anche se solo di fama: si trattava del presidente dell’Ordine degli Avvocati di Pordenone, oltre che di un esponente di primo piano dell’MSI. Con il procedere degli studi avevo trovato l’avv. Comis tra gli esponenti principali del fascismo spilimberghese, oltre che cognato di Piero Pisenti, il principale esponente del fascismo friulano. La conoscenza dei legami familiari, oltre che notizie di prima mano soprattutto su Pisenti, le ho avute con il passar del tempo da un figlio di Guido Comis, l’avv. Sebastiano, per i primi 18 anni di vita presidente della Coop (allora Service) Noncello, con cui ho avuto l’occasione di lavorare a lungo. Sebastiano, ritornato al socialismo del suo omonimo nonno paterno – uno dei fondatori del Psi di Spilimbergo, ai primi del ‘900; Sebastiano mi raccontò del gustoso episodio che «riguarda la prima tessera fascista di mio padre, che il nonno gli fece trovare strappata sotto il piatto» – ha sempre gestito con equilibrio le impegnative memorie familiari, la sua attività politica e sociale e la trasmissione ai ricercatori delle notizie e dei documenti loro utili... Era stato proprio Sebastiano jr. a raccontarmi di come suo padre fosse stato detenuto in un campo di concentramento jugoslavo dopo la fine della seconda guerra mondiale.Ho fatto quindi un primo controllo, anagrafico. Sulla lapide si fa nascere Guido Comis nel 1893, mentre egli era nato il 19 settembre 1907. C’era quindi un altro Comis a Spilimbergo? Interrogato, il figlio Sebastiano lo esclude: «Sicuramente c’erano altri Guido Comis in circolazione (il ceppo originario è di Santo Stefano di Cadore, frazione Casada) ma non a Spilimbergo».Ho confrontato quindi, come ha fatto Franz, i dati sulla lapide con quelli del libro: FONDAZIONE DELLA R.S.I. – ISTITUTO STORICO ONLUS ALBO CADUTI E DISPERSI DELLA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA a cura di Arturo Conti che appare anche in altri casi come la fonte dell’associazione “Erasmo da Rotterdam”. Neofascista? Certamente, vista l’epigrafe: «In onore delle Famiglie dei Caduti e dei Dispersi della Repubblica Sociale Italiana»: che appare anche lo scoperto intendimento, sotto copertura “foibologica”, dell’associazione spilimberghese. Così, pian piano, si compattano camicie nere e spie, vittime di vendette postbelliche ed eventuali vittime dei partigiani jugoslavi; ci si infila astutamente nelle celebrazioni – già storicamente mistificanti – del 10 febbraio e, tra un poco, denunceranno per “negazionismo” chi fa loro notare la “confusione” provocata deliberatamente.Ebbene, nella pubblicazione di Conti i dati di Comis sono questi: Comis Guido 19/9/07, Spilimbergo, Cap.no Es. Rep. 13^ Gr. Art. Costiera 2/5/45, Buie, Pola (prig. Borovnic. Slov. stenti). Il dato di nascita, qui, è quello giusto, così come il grado. La morte nel 1945, è qui collocata nel campo di concentramento jugoslavo di Borovnica.In realtà, per fortuna sua e della sua famiglia, secondo la testimonianza del figlio, «mio padre è stato internato a Vrsac, che era un campo per ufficiali a n.e. di Belgrado, vicino al confine con la Romania». Campo da cui l’avv. Comis è poi ritornato a Pordenone, dove è morto, quasi ottantenne, nel 1986. A testimonianza del fatto che, se non saranno certo stati ospiti munifici con i loro prigionieri, gli jugoslavi i prigionieri non li sterminavano a prescindere, men che meno nelle foibe, anche quando erano stati indubbiamente ufficiali fascisti fino all’ultimo.Ricorda Sebastiano Comis: «Quanto all’epilogo, è vero che riportò a casa la pelle. Ma dal repertorio Corbanese-Mansutti risulta che il suo aiutante maggiore e due dei suoi tre comandanti di batteria vennero fucilati dopo la resa, il primo, come ricordava mio padre, per aver cacciato in malo modo dei partigiani istro veneti che si erano infilati tra i soldati italiani in ritirata da Pola per convincerli ad arrendersi. Degli altri non mi ha mai parlato. Il terzo comandante di batteria è invece morto di tifo a Vrsac». Testimonianza importante per due aspetti: il primo è che i prigionieri fascisti non venivano arrestati “in quanto italiani”, come si usa dire da tre quarti di secolo dalla canea nazionalfascista, ma sulla base di precise valutazioni politico-militari; il secondo è che i partigiani protagonisti dell’episodio decisivo non erano slavi, ma istro-veneti: cioè “italiani”. Quei partigiani che, in buona parte, in Istria combattevano con gli jugoslavi, ma conservavano come riferimento il Pci, il Cln Alta Italia di Milano e l’Italia.Diverso il caso di chi poteva rimanere vittima delle vendette postbelliche, come il cognato di Comis. Ricorda Sebastiano jr. che «Non trovandolo, hanno ucciso – ma non infoibato, credo – suo cognato, che abitava a Spilimbergo e doveva avere una decina d’anni di più. Un altro ‘martire’ involontario. (…) Il marito di mia zia Olga si chiamava Domenico (Menuti) De Rosa, era di Spilimbergo, doveva suonare qualche strumento musicale perché anni fa mi aveva chiesto notizie di lui uno spilimberghese che stava scrivendo qualcosa sull’attività musicale a Spilimbergo nel ‘900. (…) Domenico De Rosa, nato il 3.2.95. Il 7 giugno 1945 sconosciuti lo hanno prelevato da casa, il corpo è stato trovato il giorno dopo». Siamo tornati infine al Fous de Balanceta. Il rispetto per le morti non significa giustificare quelle che sono vere e proprie fantasie necrofile a sfondo nostalgico. Foto di Bianca Minigutti ed Alfredo PecileQuindi Guido Comis è finito su quella lapide “a sua insaputa”, con tanto di dati anagrafici sbagliati. Così come non vi è comparso (ma avrebbe dovuto?) suo cognato. Una bella prova del pressapochismo degli emuli del “pornostorico” Pirina, le cui liste foibologiche sono state demolite anni fa da Claudia Cernigoi. Sebastiano Comis ha scritto al Comune di Spilimbergo per chiedere la rimozione del nome di suo padre da quel monumento.

