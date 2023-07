Svolto il primo incontro tra Confcommercio e Comune di Udine all’insegna della massima collaborazione

Convocato da Confcommercio Udine si è svolto nel capoluogo friulano il primo tavolo di confronto fra i pubblici esercizi e l’Amministrazione comunale in modo da stabilire un rapporto continuativo per affrontare le sfide che si presenteranno nel prossimo futuro.

Da parte di entrambi i protagonisti è stata espressa la volontà di collaborare nella ricerca delle giuste soluzioni per lo sviluppo della città. Ad introdurre l'incontro Giuseppe Pavan, Presidente di mandamento Confcommercio Udine: "Questo è un incontro che abbiamo chiesto all'Amministrazione Comunale, con la quale siamo in contatto sin dal suo insediamento, per consolidare un percorso che deve essere di costante collaborazione e confronto. La convinzione è che si possa lavorare assieme, nel bene di una città che deve recuperare la sua normalità dopo il complicato periodo della pandemia. Un percorso che non sarà facile, ma che può avere basi solide sulla disponibilità reciproca al dialogo. Disponibilità che garantiamo sin d'ora come Confcommercio e operatori". A rappresentare il Comune di Udine il Vice Sindaco Alessandro Venanzi, anche Assessore al Commercio e alle Attività produttive: "L'Amministrazione Comunale riconosce l'importanza dei pubblici esercizi come elemento cardine del mondo economico cittadino ed è necessario mantenere relazioni costanti con le categorie economiche. Insieme, dobbiamo affrontare la grande sfida di reinventare un modello di città che non si adatta più alle dinamiche del passato e che deve ristrutturarsi dopo l'impatto sugli equilibri abituali ed economici del COVID-19. La città di Udine ha l'urgente necessità di riprendere un ruolo di rilievo, partendo dalle proprie risorse interne". Focus sull'impegno ad affrontare alcuni temi cruciali come dehors, zone a traffico limitato (ZTL) e aree pedonali. Questioni di primaria importanza per il tessuto economico della città, per cui il Comune in primis si impegna a trovare soluzioni efficaci e sostenibili che favoriscano lo sviluppo degli esercizi pubblici e, al contempo, rispettino le esigenze dei cittadini. Continua il Vice Sindaco: "Il Comune di Udine si pone come facilitatore per lo sviluppo della città, cercando di semplificare e agevolare la vita dei cittadini e delle categorie economiche. Siamo consapevoli dell'importanza di una burocrazia snella ed efficiente per favorire la crescita economica e sociale di Udine, e ci impegniamo a mettere in atto politiche e misure concrete per raggiungere questo obiettivo". Durante l'incontro, si legge in una nota dell'ufficio stampa del Comune di Udine, diversi esercenti hanno illustrato alcuni spunti di riflessione e necessità da discutere con l'Amministrazione, mettendo le basi per un dialogo concreto atto a definire una progettualità con una visione a 5 anni ma che nel breve periodo possa già risultare efficace.