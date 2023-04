Tabellazioni “Zona Controllo del Vicinato”, l’illegalità permane

Nonostante le ripetute segnalazioni alla Polizia Stradale, al Prefetto di Pordenone, al Questore, da parte di privati cittadini, l’intervento scritto dell’allora consigliere Reg.le Giampoalo Bidoli inviato per conoscenza anche alla Procura della Repubblica di Pordenone, la circolare del Direttore dell’E.D.R. Prov.le inviata a tutti i Sindaci della provincia di Pordenone che evidenziava la violazione degli artt. 38 e 45 del Codice della Strada, le numerose segnalazioni al Ministero delle Infrastrutture di Roma che in base all’art.5 comma 2 del Codice della Strada avrebbe potuto diffidare i Sindaci e gli Enti proprietari delle strade,

la Sentenza della Corte Costituzionale n.2365 del 21.10.2020 – G.U. n.47 del 18.11.2020, le tabellazioni di che trattasi non sono state ancora rimosse! Evidentemente bisognerà attendere un fatto eclatante per evidenziare tutte le illegalità in Sede Giudiziaria.

Renzo Della Valentina