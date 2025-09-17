Tagliamento, petizione al Parlamento europeo: venerdì incontro a sostegno della tutela del “re dei fiumi alpini”

“La stampa e la cittadinanza sono invitate a partecipare ad una conferenza stampa che si terrà venerdì 19 settembre 2025, alle ore 11, a

Udine in via della Prefettura n. 10. L’incontro, promosso dalla Consigliera regionale Pompea Maria Rosaria Capozzi (Gr. Misto –

Movimento 5 Stelle) e dal Consigliere regionale Furio Honsell (Gr. Misto – Open Sinistra FVG) avrà ad oggetto i contenuti della Petizione europea per la tutela del fiume Tagliamento, presentata nei mesi scorsi da alcuni esponenti di diverse battaglie per la difesa del territorio del

Friuli Venezia Giulia presso la Commissione per le petizioni del Parlamento europeo (Petizione n. 0144/2025). Nel corso della conferenza

stampa verranno illustrati i prossimi passaggi dell’iter d’esame, a partire dall’audizione ufficiale dei promotori a Bruxelles, prevista per

il 25 settembre 2025 in sessione plenaria.” Così si sono espressi i Consiglieri regionali Pompea Maria Rosaria Capozzi e Furio Honsell,

organizzatori dell’incontro pubblico. “Saranno i depositari della petizione a illustrarne i principali contenuti: Aldevis Tibaldi (Comitato per la Vita del Friuli Rurale), Silvana Ros, Valentina Sovran e Renzo Bortolussi, già protagonista della storica sentenza di Cassazione contro le casse di espansione.” “La conferenza stampa rappresenta l’occasione per ribadire quelle che sono le gravi criticità legate alla cosiddetta “traversa laminante” e a tutte le procedure anomale tese ad ottenere risorse pubbliche per una soluzione decisa a priori, pericolosa ed inefficace. Nel corso della conferenza stampa verrà richiamata anche la denuncia, depositata dai promotori della petizione il 18 agosto scorso presso il Presidente della Repubblica, le Procure competenti e il Procuratore Europeo.” “Infine, alla conferenza stampa interverrà l’europarlamentare Valentina Palmisano (Movimento 5 Stelle), che ha patrocinato la presentazione della petizione presso la Commissione europea.”