Tagliamento: Polemiche post audizioni a Bruxelles per salvare il più naturale dei grandi fiumi alpini

Ci sono strascichi alle audizioni e relativa presentazione di petizioni per salvare il Tagliamento di giovedì scorso a Bruxelles ad evidenziarlo i firmatari del documento del Comitato per la difesa del Friuli rurale che appena tornati in Italia hanno preso carta e penna e scritto al Presidente della Commissione delle Petizioni Bogdan Rzonca.

Si legge nella lettera che pubblichiamo integralmente:

“Lo scrivente Aldevis Tibaldi, in uno, con le due cofirmatarie Silvana Ros e Valentina Sovran, con le quali ho partecipato all’audizione di ieri 25 settembre 2025 ore 11:00, con la presente non posso che esserLe grato per la cordiale ed indimenticabile correttezza con la quale ha saputo presiedere l’audizione medesima e giungere alla decisione di mantenere aperta la nostra petizione, n. 0144/2025, nelle more di una ufficializzazione formale.

Ciò nonostante devo ancora rammaricarmi per il tentativo di banalizzare i contenuti della nostra petizione con l’anticipata “Notice to Members” del 2 settembre 2025, riferita anche in quella sede, previamente alle nostre dichiarazioni di rito ma tale da non prendere atto delle principali gravi accuse da noi rivolte sin da gennaio 2025, limitandosi piuttosto a taluni aspetti formali per quanto scontati, riferiti alla transitorietà e subalternità delle decisioni propedeutiche alle attività realizzative; sebbene con tale intervento si sia voluto banalizzare il nostro faticoso lavoro mirato unitamente al rispetto della legalità.

Avendo altresì preso atto della Vostra decisione di unire alla nostra la petizione n. 0524/2025, sebbene apparsa solo il 10 settembre 2025, e senza istruttoria alcuna di merito, non possiamo che rimetterci alla Vostra decisione, ma ci preme nel contempo sottolineare la nostra intenzione di non agire per il futuro di concerto con l’altro proponente.

Ciò nell’esplicito intento di non essere travolti dallo scandalo nel momento in cui l’Ente, coinvolto e sotto inchiesta per le decisioni attinenti il Tagliamento, cioè il vertice regionale del Friuli Venezia Giulia, non intenda impugnare la petizione n. 0524/2025 e ogni Vostra derivante determinazione.

In particolare per il fatto che la petizione n. 0524/2025 abbia preteso di interpretare e farsi titolare della volontà di 12768 sottoscrittori.

Lo scrivente che, a suo tempo, è stato il redattore la titolazione per la raccolta di quelle firme, lo ha fatto ai fini di rivolgersi unicamente alla Regione Friuli Venezia Giulia ai sensi di legge, ovvero nelle finalità meglio e dettagliatamente espresse nel testo cui hanno aderito i sottoscrittori nella esplicita ed unica finalità di ricorrere presso la Regione, e in particolare considerando che “il soggetto promotore, salvo che abbia raccolto apposito e valido consenso a tale scopo da ciascun sottoscrittore, non può trattare i dati per altre finalità”.

Resta quindi implicita la possibilità che, in ragione di ciò, chiunque e comunque potrà impugnare la predetta petizione per manifesta violazione delle leggi vigenti a causa di una manipolazione effettuata ad uso e con finalità personali. Intento che non deve coinvolgere l’efficacia delle nostre obiezioni e tantomeno la buonafede della Commissione per le Petizioni.

Con i sensi della nostra gratitudine e con la disponibilità ad ogni ulteriore chiarimento porgiamo i più distinti saluti”

Aldevis Tibaldi, SilvanaRos, Valentina Sovran