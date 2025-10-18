Tagliamento: Tomasello (Pd), gestione è in appalto esclusivo a FdI?

“Inaccettabile l’approccio confuso e distante della Giunta Fedriga sulla messa in sicurezza del Tagliamento, anche data la complessità tecnica e la frammentazione dei territori lungo l’asta del fiume. Noi chiediamo punti fermi e un ritorno alla gestione istituzionale della vicenda, coinvolgendo tutti i territori e non solo una parte politica”. Lo dichiara il segretario provinciale del Pd di Pordenone Fausto Tomasello, in merito a quanto emerso dopo l’incontro dell’assessore regionale all’Ambiente Fabio Scocimarro coi rappresentanti dall’Associazione Agricoltori Medio Tagliamento.

“Siamo molto preoccupati e ci chiediamo – prosegue Tomasello – se la Giunta Fedriga stia affrontando in modo unitario la questione o se questo tema sia stato appaltato in esclusiva a Fratelli d’Italia”.

Il segretario dem ammonisce a “evitare una gestione non istituzionale, frammentata e guidata da logiche di partito” e rileva che “lo stesso assessore all’Ambiente nel tempo si è collocato su posizioni diverse facendo il portavoce del suo partito più che il membro di un organo di governo. L’ipotesi della traversa a Dignano – conclude Tomasello – è proprio l’esempio perfetto di questo caos”.