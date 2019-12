Taglio dei parlamentari, si andrà al referendum. 64 senatori bipartisan hanno firmato la richiesta

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Taglio parlamentari, si va verso il referendum. Al Senato abbiamo appena raccolto le 65 firme necessarie "per indire un referendum confermativo sulla legge costituzionale che riduce il numero dei parlamentari, come previsto dalla nostra Costituzione". Lo annuncia il senatore del Pd, Nannicini, che ha promosso la raccolta delle firme insieme ai colleghi di FI Cangini e Pagano, con la mobilitazione dei Radicali. "L'ultima parola spetterà ai cittadini", esulta Nannicini. È Forza Italia comunque il partito che guida la coalizione dei salva poltrone, come li hanno definiti negli ambienti pentastellati . Tra le 64 firme necessarie per chiedere un referendum confermativo e bloccare la riforma che taglia i posti da parlamentare, ben 41 sono infatti esponenti di Forza Italia. Sette i senatori che hanno firmato e appartengono al Pd, tre sono dei 5 stelle, due di Italia Viva e due della Lega. Nove gli esponenti del gruppo Misto che chiedono il referendum sul taglia poltrone: sei sono ex 5 stelle, due fanno parte del Movimento italiani all’Estero (c’è anche un componente del governo, il sottosegretario della Farnesina Ricardo Antonio Merlo). Hanno firmato per chiedere il referendum anche Emma Bonino e il senatore a vita Carlo Rubbia. La prima aveva votato contro la riforma, il secondo era assente.

Questo l'elenco dei 64 senatori che hanno firmato

Italia Viva: Garavini, Nencini Lega: Grassi, Urraro 5Stelle: Giarrusso, Di Marzio, Maricotti Pd: Nannicini, Verducci, Rojc, Rampi, D'Arienzo, Giacobbe, Pittella Forza Italia: Serafini, Cangini, Dal Mas, Masini, Caliendo, Moles, Causin, Minuto, Fantetti, Pagano, Rizzotti, Binetti, Stabile, Schifani, Mallegni, Sciascia, De Siano, Carbone, Caligiuri, Cesaro, Saccone, Vitali, Lo Nardo, Messina, Craxi, Berardi, Perosino, Alderisi, Paptheu, Barboni, Fazzone, Biasotti, Aimi, Giro, Modena, Malan, Gasparri, De Poli, Pichetto, Fratin, Paroli Misto: Martelli, De Falco, Nugnes, Fattori, Bonino, De Bonis, Buccarella, Merlo, Cario, Rubbia (non iscritto ad alcun gruppo)