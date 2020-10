Tamponi sotto la pioggia: Liva, lo dicevamo in piena estate

Condividi con LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

"Nessuno può dire non sapevo". Alla fine di luglio il Pd aveva lanciato pubblicamente l'allarme che oggi esplode in modo clamoroso: chiedevamo di dare un riparo e un posto a sedere a chi deve attendere fuori da uffici e ambulatori per le norme anti-Covid. Allora nessuna risposta dai responsabili, ma con l'inverno in arrivo la situazione è degenerata ed ecco che siamo in un'emergenza che poteva essere evitata". Lo afferma Renzo Liva, della segretaria regionale del Pd Fvg, dopo che si sono levate le proteste dei cittadini, in coda sotto la pioggia e in assenza di privacy nei centri di prelievo per i tamponi a Udine.

"Siamo contenti che l'assessore Riccardi si sia accorto del problema e annunci che 'cambierà tutto' ma - aggiunge Liva - è troppo facile intervenire quando i buoi sono scappati: resta il fatto di una gestione approssimativa e poco attenta ai cittadini. Un altro provvedimento preso in ritardo".