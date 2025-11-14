Tarcento, il volontariato a teatro per presentarsi al territorio

Promuovere una rete di associazioni, unite dall’obiettivo comune di donare il proprio tempo al territorio e alla comunità. È il progetto lanciato a Tarcento da un gruppo di realtà del terzo settore, che hanno organizzato una serata per favorire la conoscenza reciproca, presentarsi alla comunità e incontrare altre associazioni interessate a far parte della rete. L’appuntamento, organizzato come tappa di avvicinamento alla Giornata del Volontariato 2025 (Giv25), che si celebrerà il 5 dicembre, è per le ore 20 di domani, sabato 15 novembre, al Teatro Margherita, sede dell’evento dal titolo “Generazioni in movimento – Il tempo che doniamo, la comunità che costruiamo”, condotto da Catine e animato dalla musica di due gruppi anch’essi del territorio, i Peer Pressure e i Flames.

Promossa dal MoVi (Movimento volontariato italiano), con il sostegno della Regione Fvg e in collaborazione con Avas – Associazione volontari assistenza sociale, Icaro, Luca – Associazione friulana oncologia pediatrica, InStella Odv, Casa Langer, Scout d’Europa Tarcento 1°, Diamo un taglio alla sete, L’ortica, Cai sottosezione A. Volpe, la serata arriva al termine di un ciclo di incontri che hanno permesso alle realtà coinvolte di iniziare a conoscersi, con la voglia di collaborare per rafforzare la rete solidale e di associazioni già presenti sul territorio. L’idea, adesso, è di presentarsi alla cittadinanza e ad altre associazioni del tarcentino: un momento d’incontro con la comunità, ma anche un’occasione per accogliere nel gruppo nuove associazioni e avvicinare nuove leve al mondo del volontariato. Tra uno sketch di Catine e un intermezzo musicale, video, immagini e testimonianze dirette racconteranno al pubblico l’attività delle associazioni che hanno promosso la rete.

Alla serata è invitata tutta la cittadinanza, a partire dalle realtà locali del terzo settore che non abbiano già preso parte al progetto. Nel corso dell’evento sarà anche presentato il nuovo sito internet in costruzione, www.inrete-vallideltorre.it, che punta a dare visibilità anche in rete alle associazioni del territorio e ai loro progetti.