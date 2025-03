Teatralmente a Cordenons – tredicesima edizione – rassegna di teatro popolare organizzata da Etabeta

Prosegue con ottima partecipazione di pubblico la tredicesima edizione di TEATRALMENTE a Cordenons, anno 2025, tradizionale rassegna di teatro popolare organizzata da Etabeta Teatro.

Una rassegna che ricerca le freschezze del territorio, novità tra le migliori proposte di teatro popolare del Friuli Venezia Giulia. Un programma vario ed intelligente ma assolutamente accompagnato dal giusto divertimento, grazie anche ad una chicca di livello nazionale e ad una sorpresa casalinga.

Novità regionale per il prossimo sabato 22 marzo quando giungerà La Risultive di Talmassons (UD), compagnia storica del teatro friulano che si è sempre contraddistinta per le originali produzioni. Aquileia Colosseo Park è un adattamento da Ben Hur di Gianni Clementi uno tra gli autori più frequentati dal teatro professionale e amatoriale, una divertentissima commedia dai risvolti drammatici sullo sfondo di un immaginario parco tematico che richiama l’antica Aquileia. La regia è di Andrea Chiappori.

Nel frattempo siamo in attesa, il 12 aprile, della prima assoluta di “BASTA POCO – Money (R)evolution” l’ultima produzione di Etabeta Teatro in collaborazione con La Gazza Ladra con Andrea Chiappori e Daniele Chiarotto, ma seguiranno aggiornamenti.

Sabato 22 marzo – ore 20,45

Compagnia Filodrammatica La Risultive di Talmassons UD

AQUILEIA COLOSSEO PARK – Ben Hur, testo di Gianni Clementi, regia di Andrea Chiappori

Sullo sfondo di un’immaginaria Aquileia allegramente allestita a parco divertimenti, Sergio, ex stuntman ritornato da Roma nel nativo Friuli dopo un incidente sul set, si arrangia a guadagnare qualcosa facendosi fotografare con i turisti nei panni di un centurione romano all’Aquileia Colosseo Park. Insieme a lui, in una situazione di periferia e degrado, vive la sorella Maria che contribuisce al sostentamento della “famiglia” lavorando al telefono per una hot-line, allorché Milan, un bielorusso appena giunto in Friuli, bussa alla loro porta indirizzato da un trafficante di clandestini. Ingegnere nel suo paese d’origine, spinto da un gran desiderio di riscatto, si adatta a tutto pur di sostenere la sua famiglia.

Abile, intelligente e pieno di energia, diviene presto una grande risorsa per i due spiantati i quali non riusciranno comunque ad affrancarsi dallo squallore nel quale sopravvivono.

Una storia di immigrazione e marginalità per una commedia divertente ed acuta, come sempre sostenuta dall’efficace stile di Clementi, caustico e feroce nello stigmatizzare le quotidiane miserie umane. Spettacolo per tutti