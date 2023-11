Teatro Club Udine: Avvicinamento al linguaggio teatrale, in vista del palio al via i nuovi laboratori

Forti del successo riscontrato la scorsa edizione, tornano anche quest’anno i laboratori di avvicinamento al linguaggio teatrale organizzati dal Teatro Club Udine. Come ogni anno, infatti, nel periodo che precede e segue il Palio teatrale studentesco, sono diverse le iniziative di formazione e approfondimento culturale che accompagnano e supportano la preparazione degli spettacoli in programma per il festival.

In vista della 53a edizione della manifestazione culturale giovanile più longeva e amata della città, ecco quindi prendere il via i nuovi laboratori a cui possono iscriversi tutti gli studenti e tutte le studentesse di Udine e dell’ex provincia.

Con questi laboratori, tenuti da Ornella Luppi e Sonia Pellegrino Scafati, sia chi fa parte dei gruppi del Palio, ma anche tutti gli altri studenti e studentesse, avranno la possibilità di sperimentare un lavoro diverso da quello che si svolge all’interno del gruppo teatrale della propria scuola. Lo scopo principale, infatti, è formare un gruppo, conoscersi senza avere l’obiettivo di mettere in scena uno spettacolo finale, ma creare un percorso di ricerca e sperimentazione. Il rapporto umano, a maggior ragione dopo anni di pandemia e isolamento è di vitale importanza e i risultati più rilevanti si conseguono proprio attraverso le dinamiche di gruppo. Quando si rispettano le diversità personali e si integrano in un’ottica collettiva, si vivono esperienze più divertenti, emozionanti e profonde.

Luppi e Pellegrino Scafati, ex coordinatrici e due delle colonne portanti del Palio studentesco, utilizzeranno negli incontri giochi ed esercizi finalizzati alla creazione di un clima di fiducia e di ascolto tra i membri del gruppo.

Il via al primo incontro è per il 25 novembre. I laboratori si terranno dalle 14.30 alle 17 sia al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, sia negli spazi della Compagnia Arearea sempre a Udine. Le lezioni proseguiranno fino al 9 dicembre con un ultimo appuntamento conclusivo il 13 gennaio.

Per iscriversi è necessario inviare una email all’indirizzo info@teatroclubudine.it.