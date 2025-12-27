Teatro Comunale di Cormons (Go) ‘Cinema sotto l’albero’, ultimo appuntamento il 28 dicembre

‘Cinema sotto l’albero’, la programmazione cinematografica al Teatro Comunale di Cormons, si conlcude con un appuntamento ideale per tutta la famiglia. Domenica 28 dicembre con proiezione unica alle 16, sarà proposto ‘Zootropolis 2’, film d’animazione diretto da Byron Howard e Jared Bush (anche sceneggiatore e co-produttore), firmato dai Walt Disney Animation Studios. Si tratta del 64º Classico Disney ed è il sequel di Zootropolis. Questa volta i detective Judy Hopps e Nick Wilde si ritrovano sulle tortuose tracce di un misterioso rettile il quale, giunto a Zootropolis, sta mettendo a soqquadro la metropoli dei mammiferi. Per risolvere il caso, Judy e Nick dovranno indagare sotto copertura in aree inconsuete e poco battute della città, mettendo inaspettatamente in crisi la loro altrimenti proficua collaborazione.