Teatro Nuovo Giovanni da Udine, riapre il portico di collegamento fra ingresso principale e parcheggio

Da domani, 19 settembre, il portico del Teatro Nuovo Giovanni da Udine che collega l’ingresso principale dell’edificio al parcheggio retrostante prospiciente viale Trieste sarà nuovamente aperto al pubblico. La decisione è stata presa dalla Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine nel corso del primo Consiglio di Amministrazione presieduto dal neopresidente Paolo Vidali cui hanno partecipato, in veste di Consiglieri designati dal Comune di Udine, Piero Petrucco e Martina Delpiccolo.

“Obiettivo del nuovo CdA della Fondazione è, fra gli altri, quello della conservazione e valorizzazione dell’architettura del Teatro – sottolinea il Presidente Vidali – Ci sembrava doveroso, quindi, il ripristino del passaggio, anche perché la sua chiusura aveva provocato, oltre al danno estetico, molti disagi agli spettatori che arrivano dal parcheggio. Siamo sicuri che questo piccolo passo possa spiegare meglio di tante parole in quale direzione vorremmo che il Teatro Nuovo Giovanni da Udine andasse.

“La scelta del Consiglio di Amministrazione del teatro è stata condivisa con il Comune che appoggia pienamente l’iniziativa – ha rimarcato l’Assessore all’Istruzione, Università e Cultura del Comune di Udine, Federico Pirone. – Il teatro e la cultura sono di tutte e tutti, indipendentemente dalla condizione sociale. La chiusura del passaggio, all’epoca, ha significato simbolicamente una chiusura e nel contempo anche un danno concreto ai cittadini, impedendo di fatto l’accesso al teatro dal lato del parcheggio. La riapertura, in modo altrettanto simbolico, ha il significato di una apertura verso tutta la comunità”.