Teatro Pasolini Cervignano del Friuli: riparte la stagione musica, a cura di Euritmica, con il concerto di Paolo Jannacci&Band

La stagione artistica del Teatro Pasolini di Cervignano del Friuli, “la forma delle emozioni”, si apre al nuovo anno con la musica d’autore di Paolo Jannacci, che con la sua band presenta l’album di recentissima uscita, “Canterò”, giovedì 9 gennaio alle 20.45, a cura di Euritmica. Il pianista e cantante milanese sarà anche tra i 22 big in gara al prossimo Festival di Sanremo. Paolo Jannacci, ha costruito nel tempo un’importante e significativa carriera da pianista, avviata prima accanto al padre Enzo, proseguita con grande successo nel mondo del Jazz e attraverso diverse importanti collaborazioni con artisti del mondo pop e hip hop (J Ax fra tutti…). “Canterò” è il primo passo di un nuovo viaggio, una svolta che rappresenta un autentico ed originale debutto nella musica d’autore e che apre la carriera del musicista milanese a una nuova strada, che sembra essere fatta su misura per lui: quella del cantautore capace di unire mestiere e ironia, grande musica, classe e simpatia. “...Questo è il mio primo disco da cantante solista – racconta Paolo, parlando del suo lavoro - ed oltre a volervi bene e cercare quindi di realizzare un disco come potrebbe farlo il top producer mondiale, ho ascoltato tutti gli amici che mi vogliono bene e che hanno idee diametralmente opposte, diverse... Così... Ti perdi... E non finisci mai. Ho provato a mettere in sintonia tre generazioni diverse, quella di mio padre, la mia (dei Silvestri, Gazzè…) e quella di oggi, dei ragazzi legati all’indie pop. A questo punto, vi posso dire che sono soddisfatto. Ho dato il massimo e vi dedico questo album e questo pezzo di vita con tutto il mio cuore.” Un artista, si direbbe, forse d’altri tempi ma che certamente racconta il mondo di oggi. Sul palco del Pasolini, Jannacci (pianoforte e voce) sarà affiancato dalla sua affiatata band di sempre, formata da Stefano Bagnoli alla batteria, Marco Ricci al basso elettrico e Daniele Moretto alla tromba. Le liriche della title track “Canterò” portano la firma del giornalista e scrittore Michele Serra, che compare anche con un cameo nel video.

La stagione musica del Pasolini continua il13 febbraiocon una vera e propria chicca:Crêuza de mä – Il viaggio continua…uno tra i più affascinanti progetti di Fabrizio De André, realizzato nel 1984 in collaborazione con Mauro Pagani, polistrumentista e produttore discografico, virtuoso del violino, del flauto e del bouzouki che ritorna nel teatro cervignanese, dove suonò nel 2006.

