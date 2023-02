Teatro Pasolini Cervignano: la visione prismatica della musica dei C’Mon Tigre – in concerto venerdì

Il collettivo C’MON TIGRE sarà in concerto venerdì 24 febbraio 2023 (ore 20.45) al Teatro Pasolini di Cervignano del Friuli (Ud), nel cartellone della Stagione Musica a cura di Euritmica, con “Scenario Tour 2023”, uno dei progetti più apprezzati dalla critica nazionale e internazionale. (Biglietti online su Vivaticket e alla biglietteria del Teatro – anche la sera del concerto, dalle ore 19.30 info: 0431370273) Il progetto “Scenario”, tra gli esperimenti più stimolanti e innovativi della musica contemporanea, attinge i suoni dalla storia, dalle varie culture dei continenti, dal passato, dal presente e dal futuro. Un pot-pourri che rilascia un intenso profumo con note di testa provenienti da Europa, Africa, Nord America e Medioriente; note di cuore con fiati, synth, percussioni e chitarre; e note di fondo fatte di jazz, afro-jazz, ritmiche hip hop, funk e disco. Tra sacro e profano, tra classico e contemporaneo, tra passato e futuro: è in queste dicotomie che affondano le radici dei C’Mon Tigre, collettivo nato da un’idea di un duo incognito che coinvolge artisti nazionali e internazionali che, in uno scambio dialogico tra voci, elettronica, chitarre, fiati, percussioni, modellano paesaggi sonori unici. “Scenario”, il loro nuovo disco di inediti, non è solo una proposta musicale ma un melting-pot di linguaggi che, oltre alla musica, coinvolge le arti visive e performative: vi partecipano infatti fotografi, writer, street artist… Ogni uscita dei C’Mon Tigre è infatti fortemente legata alle arti visive, con le quali la loro musica si fonde. Sky Arte ha realizzato e mandato in onda un docu-film a loro dedicato, girato al Cage Theater di Livorno, per far vivere al pubblico le emozioni di un live. La formazione sul palco cervignanese vedrà i C’Mon Tigre alle voci, elettronica, chitarra, cori; Pasquale Mirra al vibrafono; Mirko Cisilino alla tromba, flicorno, effetti; Beppe Scardino al sax, effetti; Marco Frattini alla batteria. Il concerto rientra nel progetto di Euritmica per le scuole “Jazz Sessions”, curato da Silvia Colle, dedicato all’educazione all’ascolto, per favorire la partecipazione dei ragazzi alla musica dal vivo.