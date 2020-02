Teatro Pasolini Cervignano: Mille anni ancora – Ricordando De André

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Cambio di programma al Teatro Pasolini di Cervignano del Friuli: giovedì 13 febbraio (ore 20.45) Euritmica presenta “Mille Anni Ancora - Ricordando Fabrizio De André”, in sostituzione del concerto previsto di Mauro Pagani, impossibilitato ad esibirsi a causa di un’indisposizione. Il progetto è voluto ed interpretato da tre degli storici musicisti di Faber: Ellade Bandini, Giorgio Cordini e Mario Arcari ai quali, dall’estate del 2019, si è unita anche Laura De Luca, corista e flautista nelle tournée di De André.

Per questi musicisti - sul palco cervignanese una band di 10 elementi - suonare ancora insieme le canzoni di Fabrizio significa dichiarare l’affetto per lui, affetto che è maturato negli anni della collaborazione e che è ancora vivo nei ricordi di episodi vissuti al suo fianco, che di tanto in tanto rievocano tra una canzone e l’altra.

Nel concerto vengono riproposte le più famose canzoni del grande cantautore poeta: da Marinella a Bocca di Rosa, dalla Guerra di Piero alla Canzone dell’Amore Perduto, oltre alla riproposizione integrale di Crêuza de mä; salgono dunque sul palco i personaggi più amati del mondo di Faber, quei personaggi a cui lui ha donato un’identità densa di significati, facendone degli archetipi dell’umanità intera. Un’opera, la sua, che non smette di parlare al cuore, con una lingua diretta e insieme poetica e amorevole, con una musica mai uguale e sempre attenta a sottolineare i significati profondi di canzoni indimenticabili, in cui l’impegno dei testi non intacca la bellezza della lirica. In questo concerto l’opera di Fabrizio De André viene riproposta con arrangiamenti musicali fedeli agli originali e attraverso la voce di Alessandro Adami, che stupisce e commuove per la somiglianza con quella di Faber.

Dori Ghezzi, presidente della Fondazione Fabrizio De André, ha offerto il proprio sostegno al progetto fin dal suo nascere, fornendo preziosi consigli e alcuni scatti autografi.

I biglietti/abbonamenti già acquistati per Mauro Pagani rimangono validi; è tuttavia prevista, per quanti ne facessero richiesta, anche una procedura per il rimborso presso i punti vendita ove il biglietto è stato acquistato, nei quali bisogna recarsi esibendo il biglietto integro. Se l’acquisto è stato effettuato online, Vivaticket provvederà direttamente ad informare gli utenti sulle relative modalità.