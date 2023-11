Teatro Pasolini Cervignano: nuovo appuntamento con Matteo Mancuso enfant prodige della chitarra

La stagione musicale del Teatro Pasolini di Cervignano del Friuli curata da Euritmica, ospiterà martedì 14 novembre 2023 (alle 20:45) un protagonista assoluto della scena jazz internazionale: Matteo Mancuso, poliedrico chitarrista che pare provenire da un’altra galassia, si muove a proprio agio tra la chitarra classica e quella elettrica, sulla quale ha sviluppato una personale tecnica di finger style, unica nel suo genere, con linee incredibilmente veloci. Un vero fuoriclasse con un enorme background jazzistico, nonostante la sua giovane età, che abbinato alle sue straordinarie capacità tecniche, lo colloca a pieno titolo tra le stelle nascenti del chitarrismo internazionale.

La sua tecnica unica ha fatto il giro del globo, sconvolge per pulizia e precisione e spazia nei vari generi musicali con totale disinvoltura. Classe 1996, ha studiato chitarra classica e flauto traverso a Palermo e ha suonato, fin dalla più tenera età, con i maggiori musicisti siciliani.

Ha ricevuto plausi e attestazioni di stima, tra gli altri, da Dweezil Zappa, Joe Bonamassa e Stef Burns. Al Di Meola ha detto di lui: «Un talento assoluto: ci vorrebbero due o tre vite per imparare anche per uno come me a improvvisare così bene alla chitarra come lui». E Steve Vai: «L’evoluzione della chitarra è al sicuro nelle mani di musicisti come lui che rappresentano un nuovo livello per il tono, per la precisione nel tocco e la scelta delle note».

A Cervignano, Mancuso presenta The Journey album d’esordio pubblicato dall’etichetta olandese Mascot, contenente nove brani strumentali, sintesi del lungo viaggio che partendo dalle sale di incisione di Palermo lo ha portato a farsi conoscere in giro per il mondo. Ad accompagnarlo sul palco, Riccardo Oliva, basso e tastiere e Gianluca Pellerito alla batteria.

I biglietti per il concerto (intero € 26,00/ridotto € 22,00/studenti €12,00) sono disponibili presso la biglietteria del Teatro Pasolini, piazza indipendenza 34 a Cervignano del Friuli (tel. 0431.370273) e online sul sito vivaticket.it.