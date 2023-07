Teatro Verdi di Pordenone, progetto montagna. Domani nella cornice verde di Castello Ceconi, il duo dei fratelli Grandesso

L’estate del Teatro Verdi in Montagna prosegue con il secondo appuntamento in quota, il concerto in programma domenica 9 luglio alle 17.00 a Castello Ceconi, imponente dimora neogotica immersa nella foresta Ceconi a Pielungo, in Val d’Arzino. Protagonisti della serata il Duo Grandesso – formato da Damiano Grandesso al sax e Marcello Grandesso alla fisarmonica – che presenterà una selezione di grandi colonne sonore dove le più celebri colonne sonore dei premi Oscar Ennio Morricone e Luis Bacalov incontrano le suggestioni del Tango argentino nelle pagine di Astor Piazzolla, Javier Girotto e Richard Galliano. Così il canto del sassofono si unisce alle sonorità della fisarmonica rievocando con i suoni scene memorabili del cinema italiano e i ritmi seducenti dell’America latina.

Dopo essersi esibiti in oltre 600 concerti distribuiti in tutto il mondo, con progetti e formazioni differenti, per l’occasione i fratelli Damiano e Marcello Gradesso tornano così insieme in un programma unico nel suo genere.

Biglietti nella biglietteria del Teatro e online (tel 0434 247624) www.teatroverdipordenone.it.