Teatroescuola: sabato prossimo la presentazione della piattaforma FAD-DAD

Condividi con LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Si conclude con i fuochi d’artificio, rigorosamente virtuali, l’edizione 2020 di Fare Teatro a Scuola Secondo Noi, il ciclo di incontri, seminari, approfondimenti realizzato da teatroescuola del Circuito ERT. Sabato 7 novembre dalle 10 alle 12.30 sulla piattaforma Zoom si terrà l’ultimo dei sei incontri che hanno composto l’offerta di quest’anno. Ricreazione. Si potrebbe giocare. Dialoghi per la ricreazione e l’alleanza fra scuola e territori è il titolo della tavola rotonda che avrà per protagonisti Pierluigi Sacco, direttore scientifico di The FundRaising School e professore di Economia della Cultura presso l’Università IULM di Milano, Andrea Morniroli, presidente del Forum Diseguaglianze e Diversità, e Gabriele Vacis, attore e regista di fama internazionale. Interverranno anche Silvano Antonelli e Claudio Milani, narratori, autori, attori e formatori del teatro ragazzi.

L’incontro si propone di riflettere su come cultura, innovazione, educazione possano sollecitare la scuola, il teatro (inteso come luogo ma anche come insieme di linguaggi, di arti e di soggetti produttivi) e il territorio, al di là delle oggettive difficoltà, a ricreare insieme il necessario ambiente per l'esercizio pieno e da parte di tutti - compresi i bambini - del diritto all'arte, alla cultura e all'educazione.

Nel corso della mattinata verrà presentata anche la piattaforma FAD-DAD del teatroescuola dedicata ai linguaggi e alle arti dello spettacolo dal vivo e all’infanzia che sarà disponibile per i docenti e le classi di ogni ordine e grado (dai nidi d’infanzia alle scuole secondarie di primo e secondo grado) già da questo mese.

I contenuti della piattaforma, tutti gratuiti, proposti e realizzati da artisti, formatori, educatori, operatori culturali e ricercatori saranno organizzati in tre sezioni: Sotto il tiglio: formazione insegnanti attraverso cicli di webinar e meeting online; La borsetta di perline: strumenti e materiali per la didattica a distanza a disposizione degli insegnanti sia nella forma di webinar/meeting dedicati a metodologie e strumenti per lavorare in classe sia nella forma di materiali scaricabili da utilizzare autonomamente; Nella pancia del teatro: strumenti e materiali per il lavoro in classe, anche in questo caso sia in modalità meeting sia nella forma di materiali scaricabili.

L’incontro del 7 novembre sarà introdotto da Antonella Manca della Direzione Centrale Cultura e Sport della Regione FVG e presentato da Silvia Colle e Lucia Vinzi responsabili di teatroescuola dell’ERT e ideatrici della piattaforma.

L’attività di Fare Teatro a Scuola Secondo Noi è gratuita ed è riconosciuta dal MIUR e dall’Ufficio scolastico regionale del FVG.

Maggiori informazioni e link per l’iscrizione si trovano nell’apposita sezione del sito www.blogteatroescuola.it.