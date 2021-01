Telemedicina Liguori (Cittadini): «A che punto siamo con il coinvolgimento dei medici di famiglia?»

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

«La telemedicina può essere un ottimo strumento per la gestione dei pazienti a distanza sia durante che dopo la pandemia. La Regione chiarisca l’effettiva portata della progettualità e spieghi a che punto è il coinvolgimento dei Medici di medicina generale». Così la consigliera regionale Simona Liguori (Cittadini) all’indomani della seduta della III Commissione, in cui ha chiesto aggiornamenti in merito al progetto sperimentale di telemedicina sviluppato dalla Protezione civile del Fvg. «L’azienda Friuli Centrale ci ha fatto sapere che ci sono state poche adesioni – aggiunge la rappresentante dei civici -. A questo punto vorremmo conoscere i numeri effettivi e i motivi per cui vi siano state così poche adesioni». Liguori ribadisce l’utilità del progetto: «Non solo oggi, come cura a domicilio dei pazienti contagiati dal Covid con sintomi più o meno lievi, ma anche per i pazienti con malattie croniche».