Temperature and Environmental Factors in COVID-19 – Convegno online dell’Univesità di Trieste

Il dott. Alex Buoite Stella, fisiologo assegnista di ricerca nell’equipe della Clinica Neurologica diretta dal prof. Paolo Manganotti presso il Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute dell’Università degli Studi di Trieste, sarà uno dei relatori invitati per il simposio “Temperature and Environmental Factors in COVID-19” in occasione del convegno internazionale Physiology and Pharmacology of Temperature Regulation (vPPTR2020), punto di ritrovo biennale dei maggiori esperti mondiali nell’ambito della termoregolazione, che si terrà in modalità virtuale dal 26 al 29 ottobre 2020 (https://pptr2020.com/).

Il dott. Buoite Stella presenterà i rischi che i cambiamenti climatici e le alte temperature possono arrecare alle persone affette da patologie neurologiche, specialmente nel contesto di fragilità e di isolamento fisico e sociale dell’era COVID-19 come evidenziato dall’ ufficio clima e salute dell’OMS con cui i ricercatori triestini sono in contatto. Recentemente il prof. Manganotti e il dott. Buoite Stella, assieme al dott. Giovanni Furlanis e ai colleghi della Clinica Neurologica, e in collaborazione con il dott. Miloš Ajčević del DIA, hanno dato vita ad un’intensa attività di ricerca nell’ambito dello studio della termoregolazione e dei disturbi autonomici ad essa associati, che ha già ricevuto il supporto e l’apprezzamento di Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste, Beneficentia Stiftung, e del prestigioso premio nazionale “Merck in Neurologia 2019”.