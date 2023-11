Come scrive stamane un quotidiano nazionale la repubblichina è stata presentata. Ci aspettano giorni difficili anche sul fronte delle nostre istituzioni e della nostra Costituzione. Che dire? Forse è definitivamente giunta l’ora di abbandonare la presunzione di essere i migliori in campo sempre e comunque e di riprendere invece a parlare davvero con le persone in carne e ossa, in ogni dove, a partire dai bisogni materiali e dalle cose da fare. Non è facile, certo, ma non c’è alternativa. Quella cosa lì, in forma magari più moderna, trova spazi e consensi, e non c’è tempo da perdere. Avanti!

Zihal