Terremoto: Rojc-Serracchiani (Pd), vicine a Croazia colpita “Al più presto aiuti nelle aree danneggiate”

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

"Il nostro pensiero va accanto alle popolazioni colpite dal terremoto che si è nuovamente abbattuto con violenza sulla Croazia, sommando sciagura a dolore in un tempo già segnato dalla pandemia". Lo dichiarano la deputata Debora Serracchiani e la senatrice Tatjana Rojc, espressione della comunità slovena in Italia.

La sen. Rojc, contattando personalmente la rappresentanza diplomatica croata in Italia, ha espresso "cordoglio per le vittime e per le ferite alle città danneggiate. Auspico che possano arrivare al più presto gli aiuti nelle aree gravemente danneggiate".