Territori e città dopo il Covid-19. Un “laboratorio – piattaforma” per immaginare il futuro

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Religiosi, futurologi e ricercatori riflettono sul Covid-19 quale “fenomeno che mette alla prova l'umanità” e che sollecita ad approfondire “le possibilità di risorgere". Si considera sbagliato “vedere questo tempo soltanto come una tragedia” mentre l’epidemia viene rappresentata come un’occasione per delineare un futuro “più giusto”, anzitutto dei contesti in cui siamo destinati ad abitare, lavorare, studiare e stabilire relazioni, e un motore di innovazione in considerazione del fatto che “alcune cose non torneranno mai più”. Territorio e città sono anch’essi al centro di un esame critico perché proprio lì le persone e le organizzazioni sociali dovranno ri-stabilire modalità di vita, convivenza e di lavoro dopo lo shock prodotto dal Covid-19.

In questo campo si confrontano sia visioni di ampia portata sia proposte specifiche per l’attuazione pratica del "distanziamento”, che appare un parametro da cui non potremo sfuggire nello svolgimento delle attività quotidiane negli spazi pubblici e aperti. Alcuni studiosi ritengono, ad esempio, urgente la costruzione di una nuova “casa-mondo” e l’estensione degli ambiti di cittadinanza oggi preclusi da modelli neoliberali e da poteri che decidono sul futuro delle economie regionali e sulle esistenze delle persone. Altri si concentrano sul ruolo delle città piccole, delle aree interne e dei territori fragili su cui far leva per assicurare equilibrio e coesione al Paese. Altri ancora sostengono che le amministrazioni locali dovrebbero privilegiare le iniziative nei confronti delle abitazioni accessibili a tutti i redditi, al posto degli uffici e centri direzionali, e promuovere la rigenerazione di parti della città avendo cura di stabilire regole che permettano, contemporaneamente, la gestione degli spazi di incontro e la contaminazione sociale. Si tratta di punti di vista che, pur collocati alle diverse scale, non solo hanno elementi in comune ma mettono discussione esperienze consolidate, per una parte maturate anche qui, come la costruzione delle città come mero luogo di accumulazione di risorse nella logica della gentrification e della valorizzazione immobiliare, lo spaesamento dei luoghi e l’abbandono della prossimità, il diffondersi delle diseguaglianze urbane e territoriali, la modesta qualità urbana e degli edifici. Ci sono vari modi per affrontare la fase post-pandemica a livello regionale. Si dovranno certamente stabilire le nuove distanze tra un ufficio e l’altro, tra un bancone e i tavolini, e tra una pista ciclabile e un posto di ristoro; come sarà plausibile prefigurare in rapporto al vincolo posto dal distanziamento interpersonale un sistema di divieti e deroghe nell’accesso agli edifici e nelle modalità di fruizione dei servizi tenendo conto dei differenti contesti territoriali. Ma nello scenario già oggi mutato, che potrebbe ulteriormente strutturarsi e determinare esiti in questo momento non prevedibili, ci si deve anche chiedere se l’attuale organizzazione dello spazio (territoriale, urbano, produttivo, sociale, relazionale) è nelle condizioni di supportare nel tempo le attività e i progetti delle comunità e delle imprese. Quello che sta cambiando e che scaricherà effetti individuali e collettivi è legato all’emergere di nuovi profili competitivi alla scala globale alimentati proprio dalla diffusione dell’epidemia che influirà sull’export e sui porti, all’affermarsi di modelli produttivi innovativi che incideranno sulla qualità e quantità di lavoro, alla diffusione della sharing economy e dell’economia on demand che condizionerà i comportamenti delle persone nella mobilità e nel commercio, al diffondersi di stili di vita a protezione della salute che premierà le relazioni di vicinato e la qualità dei consumi, alle esigenze di riorganizzazione degli attrattori (ospedali, case di riposo, fabbriche, scuole, centri commerciali, strutture culturali, centri sociali e sportivi) in modo da corrispondere ai vincoli posti dal rispetto delle distanze che comporterà la ristrutturazione edilizia e la predisposizione di nuovi modelli nell’erogazione e fruizione dei servizi, al ripensamento di contesti urbani e quartieri sia per favorire la prossimità dei servizi e del consumo sia per regolare l’accessibilità e l’utilizzo degli spazi aperti, all’utilizzo di modalità sostenibili ed in sicurezza del trasporto delle persone e delle merci. L’insieme di questi fattori concorre a rendere obsoleti gli attuali indirizzi di governo del territorio al pari dei processi decisionali e delle regole. Per questa ragione appare indispensabile confrontarsi sulla fase post-coronavirus, sulle misure e sulle tecniche operative da predisporre, chiedendoci “non soltanto come superare la minaccia immediata, ma anche che mondo (che Regione) abiteremo quando la tempesta sarà passata”. Si tratta di adottare un approccio sistemico che permetta di approfondire le traiettorie strategiche indispensabili per mettere contemporaneamente in sicurezza e far evolvere il sistema urbano e territoriale regionale. Prima di elaborare Piani, definire norme urbanistiche e criteri di progettazione edilizia, stabilire linee di finanziamento ad hoc, che sarebbero condizionati dall’inevitabile spinta data dall’emergenza e dalla legittima paura che possa proporsi un’ondata di infezioni nell’inverno 2020 e nel 2021, è necessario disporre di un pensiero non transitorio che ragioni sugli effetti che si sono prodotti e sul modello organizzativo che si ritiene essenziale almeno per il medio periodo. L’obiezione: primum vivere deinde philosophari! La relazione ‘epidemia-rischio-sicurezza-divieti’ richiede una gestione rapida degli impatti: l’efficacia delle misure la loro tenuta nel tempo è tuttavia legata al superamento di numerose asimmetrie che condizionano – coronavirus o meno – l’equilibrio di territori e comunità e che perpetuano le diseguaglianze. Da qui l’adozione di un approccio capace di conciliare l’immediatezza con un’organizzazione dello spazio in grado di combinare le “convivenze” (montagna-pianura, città-campagna, iperluoghi-bassa densità d’uso, città-verde urbano, ambiente antropico-ambiente agronaturale, lavoro-tempo libero, accessibilità-mobilità, strada despecializzata-spazio stradale di prossimità). Questo percorso richiede un atto di fede nella società e il coinvolgimento delle capacità e competenze collettive. L’autorità di governo regionale potrebbe organizzare un “laboratorio/piattaforma” da cui ricavare suggestioni, indicazioni, pratiche coerenti tra loro, di medio e breve periodo, in alcuni casi da sperimentare ed in altri da contemplare ed assumere nei processi formali di piano e normativi. E’ una strada utile che alcuni territori su scala nazionale e locale stanno perseguendo.

Maurizio Jonico (urbanista)