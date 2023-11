Terrorismo: Conti (sergetaria regionale Pd), controlli a Nord Est siano mirati

“I controlli decisi dai Governi siano effettivamente mirati a individuare e intercettare individui pericolosi per la sicurezza nazionale. Certo, con questa mobilitazione, non ha molto senso vantarsi di poche decine di irregolari sul confine. Il dispiegamento di forze deciso dai Governi italiano, sloveno e croato ha un senso se riesce a interagire con l’intelligence in una rete efficace di prevenzione in profondità. Lo scenario è evidentemente mutato rispetto a poche settimane fa, visto che il ministro Piantedosi ha messo in dubbio anche l’utilità di un Hotspot in Fvg, su cui invece continuano a parlare a sproposito certe forze del centrodestra”. Lo dichiara la segretaria del Pd Fvg Caterina Conti, alla luce di quanto emerso dalla trilaterale, tenuta a Trieste, dei ministri dell’Interno italiano Matteo Piantedosi con gli omologhi sloveno e croato.