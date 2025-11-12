Terziario: Celotti (Pd), si apra ragionamento su agricampeggi

«Nell’ambito delle azioni necessarie in tema di turismo e ricettività è importante aprire un ragionamento affinché anche il Fvg introduca nella propria offerta gli agricampeggi, una forma di ricettività turistica che in Fvg deve ancora essere sviluppata». Lo afferma la consigliera regionale Manuela Celotti (Pd) intervenendo nel dibattito sul disegno di legge 61 “Codice regionale del commercio e turismo nella Regione Friuli Venezia Giulia” all’esame dell’Aula.

«Su questa forma di ricettività – continua Celotti – sarebbe bene avviare una sperimentazione soprattutto in connessione con lo sviluppo delle direttrici cicloturistiche internazionali e quindi con la possibilità di offrire ai cicloturisti alternative alle classiche forme di ricettività, che, sia chiaro, vanno comunque sviluppate». L’auspicio, continua la consigliera, è che il Fvg «come hanno già fatto altre Regioni dia delle direttive chiare e serie per realizzare queste forme innovative di ricettività, nel rispetto dell’ambiente e del paesaggio».