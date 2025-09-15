Terzo incontro IX edizione Dolomiti Mountain School a Forni di Sopra

Dopo la presentazione della IX edizione della Dolomiti Mountain School dell’11 aprile scorso a Udine, il primo incontro a Tramonti di Sopra il 16 maggio e il secondo a Comeglians il 13 giugno, il terzo incontro si terrà venerdì 26 settembre 2025, dalle ore 9.30 alle ore 18.00, presso la Ciasa dai Fornés di Forni di Sopra (UD). Tema dell’incontro “La COLONNA SONORA DELLE TERRE ALTE”.

L’iscrizione è da effettuare on-line al link bit.ly/Iscrizioni_26_ settembre_2025 entro giovedì 25 settembre 2025 alle ore 14.00.

L’incontro è organizzato dalla Regione Friuli Venezia Giulia in collaborazione con l’Università degli Studi di Udine, la Comunità di montagna della Carnia, l’ASCA / Leggimontagna – Cortomontagna, la Magnifica Comunità di montagna Dolomiti Friulane, Cavallo e Cansiglio e il Parco Naturale Dolomiti Friulane.

Il percorso è aperto ad amministratori, tecnici, liberi professionisti, rappresentanti di Aziende di Promozione Turistica, associazioni, operatori sanitari ed economici, studenti e persone interessate ai territori delle Dolomiti UNESCO.

Flyer DMS 26 settembre 2025 web