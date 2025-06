Terzo mandato: Come cozze sullo scoglio

La Lega non demorde ed ha depositato un nuovo emendamento in cui si propone l’introduzione del terzo mandato per i presidenti di Regione. La proposta che, salvo sorprese imprevedibili appare velleitaria, non è concordata con il resto della maggioranza: Fratelli d’Italia e, soprattutto, Forza Italia continuano a essere contrari. Ma una cosa è certa, i “governatori” e non solo quelli della Lega, con lo “slogan il popolo lo vuole”, appaiono abbarbicati alle loro poltrone come cozze sullo scoglio, fattore che dovrebbe far meditare anche sulla bontà della scelta regionalista che, in realtà, come vicenda della sanità dimostra, dovrebbe essere messa in discussione e non certo rafforzata. Fra l’altro l’attaccamento al potere messo in atto dai presidenti di regione sembra il prologo a quanto potrebbe accadere in futuro con il “premierato”. C’è di che meditare……

Fabio Folisi