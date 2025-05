Terzo mandato: Moretti (Pd), Fedriga &co prendano atto di impugnazione: «Lega, Fi e Fp pensino ai problemi della Regione»

«In qualche modo attesa e scontata, l’impugnazione della legge del Trentino sul terzo mandato è la conclusione di un percorso che la Corte Costituzionale aveva definito pochi giorni fa con il deposito della sentenza sull’analoga legge della Campania. La si smetta quindi con l’ennesima storia e con l’ossessione su un tema che persegue e antepone gli interessi di parte all’amministrazione del territorio e agli interessi generali. La spaccatura avvenuta nella destra di governo, a Roma quanto a Trieste, conferma una lotta accesa per il potere fine a sé stessa». Lo afferma il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Diego Moretti commentando la decisione del Consiglio dei ministri di impugnare la legge della Provincia autonoma di Trento sul terzo mandato per il presidente della Provincia.

«Mentre Fedriga, dal palco del Festival delle Regioni, collega strumentalmente il terzo mandato al percorso sull’Autonomia come di “un percorso che crescerà negli anni” e di “un processo di miglioramento della macchina amministrativa pubblica per i cittadini”, nella realtà resta incastrato nella sua ossessione per il terzo mandato, trascurando le vere priorità per la regione, come la sanità in sofferenza e il manifatturiero in attesa di un vero governo del sistema».