The Nuvoices Project ad Armonie in Città. 20 Anni di storia fra gospel e modern music a Udine

Quest’anno ad Armonie in Città una serata dedicata al gospel e alla modern music, quella di martedì 22 agosto, ore 20:30, nella Corte di Palazzo Morpurgo. Un appuntamento, inserito nel cartellone di UdinEstate, che vede protagonista il The NuVoices Project diretto dal M° Rudy Fantin. The NuVoices Project celebra i vent’anni di attività, proponendo uno spettacolo che unisce le variopinte voci del noto ensemble vocale. Il repertorio rappresenta un viaggio internazionale, che spazia fra conosciutissimi brani che hanno fatto la storia della musica mondiale – The Beatles e Justin Timberlake -, passando attraverso l’Italia – Giorgia e Claudio Baglioni -, con alcune tappe importanti nella terra d’origine, il Friuli Venezia Giulia – Se jo ves di maridami -, per poi tornare al Gospel tradizionale e contemporaneo americano. La sonorità e la cura del progetto sono nelle mani del M° Rudy Fantin. Appena tornato con successo da Londra, ospiti del Music and Arts Global del Grammy Award americano Donald Lawrence, The NuVoices Project salirà sul palco per uno spettacolo memorabile. L’ensemble vocale nasce a Udine come evoluzione del FVG Gospel Choir. I repertori si diversificano e spaziano dal pop-rock al gospel tradizionale e contemporaneo, dal soul alla musica italiana, ma sempre riproposti in chiave moderna, innovativa e inedita.

Negli ultimi mesi il gruppo ha collaborato con musicisti come Leslie Sackey, i Neri Per Caso e Mylious Johnson, mentre le collaborazioni fatte con il precedente progetto, sempre con la Direzione Artistica di Rudy Fantin, hanno visto nomi come Noa, Stevie Wonder, Mario Biondi, Adriano Celentano, Donald Lawrence e molti altri.

La rassegna, che vede l’organizzazione a cura della Fondazione Luigi Bon, è realizzata grazie al sostegno del Comune di Udine, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, del Ministero della Cultura e di CiviBank, oltre che grazie al mecenatismo di molti sostenitori, tra cui la Fondazione Friuli. L’ingresso prevede un biglietto di soli 5,00 €, acquistabile a partire dalle ore 19:45 presso Corte Morpurgo. In caso di maltempo l’evento si terrà presso il Teatro San Giorgio a Udine.