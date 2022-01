Tirocinante di 18 anni muore alla Burimec di Lauzacco (Ud). Colpito da una barra metallica nel suo ultimo giorno di stage

Tragedia sul lavoro oggi pomeriggio alla Burimec di Lauzacco. Uno studente dell’istituto Bearzi di Udine che stava terminando un tirocinio di alternanza scuola/lavoro in azienda è rimasto schiacciato da una trave metallica, che gli è caduta addosso durante alcuni lavori nella carpenteria metallica. Nonostante gli immediati soccorsi da parte dei colleghi, che hanno chiamato il 118, per il giovane non c'è stata nulla da fare. Sul posto il personale sanitario, con ambulanza ed elicottero, i Vigili del fuoco e i Carabinieri di Palmanova. Il ragazzo di soli 18 anni si chiamava Lorenzo Parelli ed era di Castions di Strada. Secondo quanto si è saputo il giovane era al suo ultimo giorno di tirocinio per l'alternanza scuola lavoro. La notizia lascia senza fiato, ma il cordoglio non è più sufficiente.