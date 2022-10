Tiziano Centis (Cittadini): la Regione investa di più nell’edilizia sovvenzionata

La IV Commissione permanente del Consiglio regionale ha espresso oggi parere sul Piano annuale 2022 di attuazione del programma regionale delle politiche abitative. Il Consigliere regionale Tiziano Centis nel corso della legislatura ha più volte sollevato il tema della grande richiesta di case popolari che ancora oggi non trova una risposta adeguata. «Sono stati investiti sei milioni e seicentomila euro nel 2022 - ha detto Centis - una cifra che non riteniamo adeguata a far fronte alle tantissime richieste che ci sono in quest’ambito. La necessità della casa riguarda migliaia di famiglie che non possono permettersela e il nostro apporto dovrebbe essere più grande per far fronte a questa importante esigenza» Per Tiziano Centis, bisognerebbe anche riuscire a ottenere di più dalla disponibilità delle palazzine demianiali: «Già nel maggio 2019 era stato firmato il protocollo d'intesa tra la Regione e l'Agenzia del Demanio finalizzato all'avvio di iniziative di razionalizzazione, dismissione e valorizzazione dei patrimoni immobiliari pubblici di rispettiva competenza, nonché di semplificazione delle procedure di trasferimento dei beni demaniali dallo Stato alla Regione. Bisogna far sì che al più presto queste palazzine siano messe a disposizione delle Ater per il loro utilizzo sociale così da dare risposte alle tante famiglie della regione che attendono da anni una casa popolare»