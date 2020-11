Tiziano Centis (Cittadini) «Nelle case di riposo misure inefficaci e tardive. il bollettino è drammatico ma l’assessore non ammette gli errori»

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Il Consigliere regionale Tiziano Centis ha interrogato l’Assessore alla Salute Riccardo Riccardi sull’inefficacia delle misure messe in atto per prevenire la seconda ondata di contagi nelle case di riposo e sulle nuove strategie per contenere l’epidemia all’interno delle strutture. I dati, come testimoniano quotidianamente gli organi di stampa, sono sempre più allarmanti. La risposta dell’assessore non ha per nulla convinto il Consigliere dei Cittadini.

«Se la prima ondata della scorsa primavera ha colto tutti di sorpresa - ha detto Tiziano Centis - mi sarei aspettato un approccio più efficace per contenere gli effetti di questa, da tutti ampiamente prevista, seconda ondata. Invece la situazione che fotografiamo ad oggi è drammatica: il virus corre ad alta velocità proprio nelle residenze per anziani, colpendo la popolazione più fragile. Purtroppo assistiamo ogni giorno ad un bollettino di contagi e di decessi che è perfino peggiore di quello di marzo e aprile. Ne ho chiesto conto all’assessore: mi sarei aspettato che spiegasse cosa non ha funzionato e come intende affrontare il problema per contenerlo, ma la sua risposta mi ha profondamente deluso».

Dal canto suo, Riccardi non ha lasciato spazio alle critiche, sostenendo che non si possa semplificare dicendo che non siamo in una condizione di sufficiente sicurezza. Ha detto che il fenomeno avviene anche in altre regioni e ha ricordato le delibere di giunta che avrebbero dovuto avere effetti sul contenimento del virus. Afferma che il 24 novembre, cioè soltanto ora, avrebbe raccomandato di intensificare l’attività di screening degli operatori, “preferibilmente ogni 15 giorni”. Misura debole e tardiva, per il capogruppo dei Cittadini.

«Spiace doverlo rimarcare - replica Centis - se è questo il risultato delle delibere di giunta che l’assessore ha elencato in replica, allora forse abbiamo un problema serio: l’assessore non ha neppure compreso che così non si può andare avanti e bisogna cambiare strategia. Noi un’idea su cosa non ha funzionato ce l’abbiamo: bisognava già da settembre mettere le residenze per anziani nelle condizioni di effettuare tamponi rapidi sugli ospiti e in particolare su tutti gli operatori in modo sistematico e frequente, garantendo fin da subito i ristori per tutte le spese. Invece le fondamentali attività di screening- le uniche in grado di impedire veramente il propagare il contagio tra gli ospiti - sono state del tutto insufficienti e soltanto ieri, per stessa ammissione dell’assessore, la giunta ha raccomandato alle aziende di intensificare la somministrazione di tamponi degli operatori sanitari preferibilmente ogni 15 giorni, che mi sembra una misura tardiva e non sufficiente nella cadenza soltanto bisettimanale. Serve un cambio di rotta repentino ed efficace, auspichiamo avvenga al più presto per tutelare gli anziani e gli operatori delle case di riposo».