Tolmezzo “A ritmo di Drum Circle” venerdì al Teatro Candoni

Venerdì prossimo 31 gennaio alle 20.30 al Teatro Candoni di Tolmezzo musica dal vivo “A ritmo di Drum Circle”, sul palco all’insegna dell’inclusione, del benessere e dell’integrazione sociale una trentina di ragazzi e ragazze con disabilità che frequentano i CSRE di Gemona del Friuli e Tolmezzo, il Meg Gemona, il Centro diurno Esemon di Enemonzo e i Servizi gruppo appartamento di Tolmezzo e Villa Lorenzini di Villa Santina. Special guest il duo carnico punk rock “Dissociative TV”.

“A ritmo di Drum Circle”: la serata sarà una sorta di chiusura del cerchio, sul palcoscenico del Teatro Candoni di Tolmezzo saliranno i 26 ragazzi e ragazze con disabilità che, assieme a 10 educatori, hanno partecipato al progetto musicale di ritmoterapia “Drum Circle” tenuto dalla Percussiva di Stefano Andreutti. Organizzato da Cooperativa sociale Itaca e Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, il progetto ha coinvolto diversi servizi del territorio: i CSRE di Gemona del Friuli e Tolmezzo, il Meg Gemona, il Centro diurno Esemon di Enemonzo e i Servizi gruppo appartamento di Tolmezzo e Villa Lorenzini di Villa Santina.

Il laboratorio musicale Drum Circle si è svolto dal mese di ottobre con cadenza settimanale al CSRE – Meg di Gemona, dando la possibilità a ragazzi e ragazze di vivere un esperienza collettiva musicale che avrà come meta finale l’evento dal vivo previsto il 31 gennaio al Candoni di Tolmezzo. Nel corso della serata sarà proiettato un video-collage che racconterà gli incontri del laboratorio.

Drum Circle è un progetto all’interno del quale le persone siedono o stanno in piedi in cerchio mentre dialogano, suonando percussioni di tutto il mondo. Il cerchio di tamburi, simbolo concreto di unione, armonia e completezza, è un antichissimo rituale che affonda le sue radici nelle pratiche ancestrali delle comunità e delle attuali realtà multiculturali. I partecipanti suonano ritmi improvvisati e creati al momento, nel Drum Circle non ci sono spettatori., ciascuno è parte del momento creativo. Si tratta di un’esperienza mirata al benessere individuale e alla rigenerazione collettiva, attraverso il beneficio apportato dalla tecnica della ritmoterapia. Per parteciparvi non servono abilità musicali. ma soltanto il desiderio di partecipare ad un percorso armonico personale e collettivo, che può favorire e stimolare l’inclusione e l’integrazione sociale.

Speciali ospiti della serata ad ingresso libero saranno i Dissociative TV, duo punk rock carnico di Liariis di Ovaro formato da Alessandro De Cecco (chitarra e voce) e Jessica Bortoluzzi (batteria), che presenteranno il nuovo album “Frames…” e il nuovo tour. Con oltre 100 date live nel loro portfolio, a Tolmezzo i Dissociative TV suoneranno per la prima volta dal vivo il nuovo singolo “Now against me” e inaugureranno il tour 2020 che vede già le prime date confermate a Trieste, Villa Vicentina, Nimis, Pordenone, Pradamano, San Vito al Tagliamento, Udine, Camporosso, Arta Terme e Monaco di Baviera.