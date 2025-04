Tolmezzo: Importante risultato unanime in consiglio comunale a difesa del pronto soccorso

Ieri si è tenuta la seduta del Consiglio comunale di Tolmezzo che ha visto l’approvazione all’unanimità di un Ordine del Giorno sul tema dell’esternalizzazione di parte dei servizi del Pronto Soccorso di Tolmezzo. Si apre così la nota stampa del gruppo Tolmezzo Futura – Centrosinistra (Marco Craighero, Gabriele Moser, Alice Marchi).

“Come gruppo Tolmezzo Futura centrosinistra, proseguono i consiglieri, già a marzo avevamo promosso un Ordine del Giorno in Consiglio comunale per esprimere una forte e netta contrarietà a quella che riteniamo essere una scelta lesiva e ingiustificata che va a intaccare l’equilibrio creato nel tempo nella struttura dell’ospedale tolmezzino, rischiando di ridurre la qualità del servizio e non risolvendo alcun problema sulla pressione degli accessi al Pronto Soccorso, che può essere limitata solo investendo sulla sanità territoriale, stante la carenza di medici di base e guardie mediche, di presidi nelle diverse vallate e il mancato potenziamento delle RSA.

Il testo è giunto martedì in Consiglio dopo essere stato rinviato nella seduta precedente così da permettere a Consiglieri comunali e Sindaci del territorio dell’Alto Friuli di incontrare in audizione l’Assessore regionale alla Sanità Riccardo Riccardi.

Nell’audizione l’Assessore non ha dato tutte le risposte che richiedevamo. Non ha chiarito i motivi di una scelta che riteniamo non giustificata, dato che nelle condizioni attuali il Pronto Soccorso di Tolmezzo si trova in una situazione di sostenibilità e funzionalità, non ha garantito che non vi sia trasferimento di personale medico dal nostro territorio a Udine, non ha dato risposte chiare in merito al rafforzamento della sanità territoriale montana, non ha dato adeguate certezze sul radicamento e sulla continuità del personale esternalizzato.

In Consiglio comunale, dopo una mediazione tra le diverse componenti politiche, partendo dal testo inizialmente da noi presentato, siamo arrivati al rilevante risultato di una condivisione unanime di un documento che chiede alla Regione di dare massima attenzione alle peculiarità dell’Ospedale di Tolmezzo e della Sanità del territorio comprensoriale, di mantenere inalterato il prezioso lavoro costruito negli anni nella funzionalità del Pronto Soccorso, di attivare tutte le possibili soluzioni per potenziare la sanità territoriale, di rendere costantemente noti ai Sindaci i monitoraggi sulla prossima gestione di parte del Pronto Soccorso, così da garantire la qualità del servizio.

Anche rinunciando ad alcune posizioni espresse dal nostro gruppo di maggiore nettezza nella critica, riteniamo però sia importante essere riusciti a far si che il Consiglio si esprimesse con una posizione unitaria, che dà maggiore forza alle richieste del territorio, con l’obiettivo ora di estendere la condivisione a tutti i Comuni della Carnia e dell’Alto Friuli.

Come Consiglieri della Città di Tolmezzo ci sentiamo anche di esprimere un sincero ringraziamento a tutte le cittadine e tutti i cittadini che lunedì nel presidio pubblico hanno fatto sentire forte e chiara la voce di Tolmezzo, della Carnia e della montagna dell’Alto Friuli, nel chiedere il rafforzamento della nostra sanità locale a fronte di continue riduzioni di servizio. È stato un passo fondamentale che ha aiutato l’azione collegiale di tutti quanti. Da parte nostra stiamo da sempre cercando di tenere alta l’attenzione sul tema fondamentale della sanità e intendiamo continuare a farlo con tutta la determinazione possibile.