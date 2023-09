Tolmezzo. “Puliamo il Mondo”, sabato la giornata dedicata alla raccolta dei rifiuti e alla pulizia del territorio comunale.

Ritorna l’iniziativa “Puliamo il Mondo” a cui l’Amministrazione comunale di Tolmezzo ha deciso di aderire confermando il proprio impegno ecologico e il senso di responsabilità e di rispetto per il territorio e la tutela dell’ambiente. L’iniziativa – promossa a livello nazionale da Legambiente, con i Patrocini del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea e di UPI – rappresenta un’occasione per il recupero ambientale di zone abbandonate e/o degradate tramite il connubio istituzioni-cittadini.

Puliamo il Mondo si svolgerà a Tolmezzo e frazioni durante la mattinata di sabato 23 settembre (in caso di maltempo sarà rinviata al 30 settembre) e vedrà la collaborazione delle Consulte Frazionali e altre associazioni e realtà locali, del gruppo comunale di Protezione Civile di Tolmezzo, del Circolo Legambiente della Carnia e del CAI Tolmezzo. Parteciperanno inoltre l’Associazione A.N.F.I. F.V.G. Odv di San Giorgio di Nogaro – Nucleo di Tolmezzo e il Gruppo di Protezione civile dell’Associazione Nazionale Alpini di Tolmezzo.

Tutti gli interessati possono partecipare all’iniziativa, bambini compresi, presentandosi alle 8.30 in uno dei punti di ritrovo individuati, dove verranno creati i gruppi di lavoro che poi procederanno alla raccolta dei rifiuti abbandonati e alla pulizia di varie aree del territorio comunale. Terminata la fase di raccolta il Comune di Tolmezzo offrirà il pranzo a tutti i partecipanti presso la sede della Protezione Civile di Tolmezzo in via Paluzza n. 85.

I punti di ritrovo individuati sono i seguenti:

– TOLMEZZO CAPOLUOGO: sede della Protezione Civile di Tolmezzo in via Paluzza 85;

– BETANIA: Chiesa della frazione – l’attività si svolgerà in collaborazione con l’Associazione Polisportiva Culturale Betania;

– CADUNEA: piazza del paese;

– CANEVA: piazza Cassetti – l’attività si svolgerà in collaborazione con l’Associazione Caneva;

– CASANOVA: parco giochi della frazione – l’attività si svolgerà in collaborazione con l’Associazione De Giudici;

– CAZZASO: Piazza Indipendenza – l’attività si svolgerà in collaborazione con ” Amìs di Cjaçiàs”;

– FUSEA: piazza antistante la sede della Consulta frazionale;

– ILLEGIO: sotto il tendone;

– IMPONZO: chiesa del paese. Non essendoci la Consulta frazionale, l’attività viene organizzata dall’Associazione Antica Latteria Turnaria di Imponzo;

– TERZO-LORENZASO: sede della Consulta frazionale sul retro dell’Ufficio postale.

In caso di maltempo, la giornata sarà posticipata al sabato successivo, 30 settembre.

L’Amministrazione comunale di Tolmezzo ringrazia fin d’ora coloro che parteciperanno a Puliamo il Mondo 2023 e tutte le associazioni e i gruppi che hanno collaborato per la riuscita dell’iniziativa.