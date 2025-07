Tonutti di Oikos: “Solidarietà al Sindaco di Cervignano del Friuli. Serve responsabilità, non allarmismo”

“Lavoriamo con vulnerabilità complesse: non servono colpevoli, ma comunità educanti”. Con queste parole il presidente di OIKOS ETS, Giovanni Tonutti – appena rientrato da una missione internazionale in Colombia – commenta quanto accaduto il 2 luglio presso la comunità per minori stranieri non accompagnati, “Una Casa nel Mondo”, di Cervignano del Friuli.

OIKOS ETS esprime piena solidarietà al Sindaco e alla Giunta comunale di Cervignano, che sostenuto hanno con responsabilità la presenza sul territorio di una struttura educativa rivolta a minori vulnerabili. “ Quanto accaduto non può e non deve essere trascinato nel calderone della cronaca allarmistica, né trasformarsi in un’etichetta per Cervignano del Friuli, che non è – e non deve essere descritto – come un luogo fuori controllo ” , ribadisce Tonutti. “ Siamo consapevoli che episodi di tensione possono generare reazioni e letture strumentali, anche sul piano politico, ma solo con il dialogo e il lavoro condiviso è possibile affrontare in modo efficace le sfide educative dell’accoglienza . ”

L’episodio del 2 luglio, che ha coinvolto due ragazzi accolti nella comunità, è stato gestito secondo le procedure previste e con il coinvolgimento di tutti gli enti preposti. Il primo minore, ferito in modo lieve, è già stato trasferito; anche per il secondo, seguito dai servizi sociali, è in itinere il trasferimento in un’altra struttura.

“Nel corso dell’evento è stata segnalata anche la presenza di un coltello, fatto che consideriamo con la massima serietà – sottolinea il presidente di OIKOS ETS . È un elemento gravissimo, di cui ci assumiamo piena responsabilità davanti alla comunità di Cervignano del Friuli, rinnovando il nostro impegno a garantire, in ogni circostanza, la tutela e la sicurezza di tutti i minori accolti. Continuiamo a operare in stretta collaborazione con le istituzioni e le forze dell’ordine, come abbiamo sempre fatto, anche in maniera preventiva.”

La gestione quotidiana di una comunità educativa richiede equilibrio, competenza e attenzione. I minori accolti portano spesso con sé vissuti difficili e traumi profondi, che possono emergere in situazioni per loro critiche. In questi casi, il lavoro educativo si integra con il supporto delle istituzioni competenti: servizi sociali, operatori dell’accoglienza e autorità. OIKOS ETS ringrazia tutti coloro che sono intervenuti nella gestione dell’emergenza e ricorda che, in contesti delicati come questo, la diffusione delle informazioni deve sempre avvenire nel pieno rispetto della dignità dei minori coinvolti e delle norme deontologiche.

La Carta di Roma , protocollo che regola il trattamento dell’informazione su migranti e richiedenti asilo, richiede a media, istituzioni e forze dell’ordine un’attenzione particolare nella comunicazione di dati sensibili, per evitare esposizioni indebite e stigmatizzazioni. OIKOS ETS ribadisce, proprio per questo, la propria piena disponibilità al confronto con tutte le istituzioni e con la stampa, nel segno della trasparenza e della responsabilità condivisa .

Il presidente Tonutti è rientrato in questi giorni da una missione internazionale in Colombia, dove OIKOS ETS promuove progetti di cooperazione insieme alla Regione Friuli Venezia Giulia e all’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS). Un impegno che testimonia come l’educazione, l’inclusione e la costruzione della pace siano sfide globali che si riflettono anche sul piano locale.