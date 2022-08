Torna a fìne agosto a Udine la Summer School, scuola estiva di alta formazione del progetto regionale leggiamo 0-18

Lunedì 29 agosto 2022, nel cuore del centro storico di Udine, si terrà la seconda edizione della Summer School di LeggiAMO 0-18: una giornata di alta formazione dedicata a docenti, bibliotecari, operatori e amministratori regionali. Un’esperienza formativa di aggiornamento, per parlare insieme di libri, promozione della lettura, strategie di lettura inclusiva, nuovi punti di vista. La Summer School di LeggiAMO 0-18, progetto di promozione alla lettura della Regione Autonoma FVG, è resa possibile grazie alla virtuosa sinergia dei Partner del progetto: CCM – Consorzio Culturale del Monfalconese (coordinatore), CSB – Centro per la Salute del Bambino Onlus, Damatrà Onlus, AIB Associazione Italiana Biblioteche – Sezione FVG, Fondazione Radio Magica Onlus. L’edizione 2022 è realizzata in collaborazione con il Comune di Udine, la Biblioteca Civica “Vincenzo Joppi” e i Civici Musei di Udine e con il patrocinio di ANCI FVG.

Tre i percorsi formativi proposti (Linea Arancio, Linea Verde e Linea Argento) che traggono ispirazione dalle parole chiave del Manifesto di LeggiAMO 0-18: "tempo", "libri", "relazione" e “comunità”. I relatori che condurranno i percorsi formativi sono nomi di spicco nel panorama della formazione, dell’infanzia, della ricerca e della promozione della lettura: Amanda Saksida, ricercatrice e docente; Giorgio Tamburlini, pediatra, esperto di salute dell’infanzia; Fabio Geda scrittore ed educatore; Grazia Gotti autrice, pedagogista e formatrice; Tiziana Mascia ricercatrice e pedagogista; Federico Scarioni scrittore e consulente letterario.

La Linea Arancio (45 posti) e la Linea Verde (45 posti), entrambe già sold out, sono rivolte a docenti, bibliotecari e operatori mentre la Linea Argento (30 posti), per la quale è ancora possibile effettuare l’iscrizione, è dedicata esclusivamente agli amministratori locali.

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Il programma della giornata prevede due lectio per ogni linea formativa, una al mattino e una al pomeriggio, ad eccezione della linea argento, dedicata agli amministratori locali, che prevede un unico incontro pomeridiano.

Al termine delle tre linee, alle ore 18.00, tutti i partecipanti dei tre percorsi si riuniranno in una “Tavola Rotonda” conclusiva presieduta dai relatori della Summer School. Un ultimo incontro corale per tracciare le conclusioni e approfondire gli argomenti discussi durante la giornata.

LINEA VERDE – parola chiave “Tempo”

Fabio Geda, “Saper leggere il futuro”

Amanda Saksida in dialogo con Giorgio Tamburlini, “L’apprendimento delle lingue: esiste un tempo e un modo giusto?”

LINEA ARANCIO – parola chiave “Libri”

Grazia Gotti, “Perché tanti? Quali restano e resteranno?”

Tiziana Mascia in dialogo con Elena Rocco, “Il ciclo del lettore: dall’imparare a leggere a leggere per imparare”

LINEA ARGENTO – parola chiave “Relazione”

Federico Scarioni, “Narrare le biblioteche. Una storia di relazioni”

*percorso riservato agli Amministratori locali FVG