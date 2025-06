Torna a Tricesimo “Estate a Villa Ciceri”

Dal 29 giugno al 27 luglio torna, con il sostegno della regione Friuli Venezia Giulia ed il patrocinio del Comune di Tricesimo, Estate a Villa Ciceri, manifestazione curata dall’associazione culturale LE NUOVE QUERCE, giunta alla settima edizione. Il tema di quest’anno è quello del CONFINE e sarà declinato in tutti i suoi significati. Due concerti, due incontri con l’autore corredati da letture e intermezzi musicali, e un live-book ci racconteranno che qualsiasi tipo di confine deve diventare un terreno dove lingue, culture, generazioni, sensibilità e affettività diverse, si incontrano per arricchirsi a vicenda. Gli eventi si terranno a Tricesimo, nella magnifica cornice del parco di Villa Ciceri e, in caso di maltempo, presso l’auditorium delle scuole medie.

PROGRAMMA

Domenica 29 giugno 2025 – Ore 18

La storia che non c’è

Spettacolo itinerante Rocco Burtone dialoga con Elia Trentin e Mariaelena Porzio interventi musicali di: AccorDòs Sara Rigo & Alessio de Franzoni

Domenica 6 luglio 2025 – ore 21

In volo sopra i confini Live-Book di e con Martina Delpiccolo e Fabiano Fantini dal romanzo La ragazza di Chagall (Forum) di Antonella Sbuelz

Domenica 13 luglio 2025 – Ore 18

Frontiere Incontro con Angelo Floramo Conduce: Mauro Daltin Letture: Jacopo Mascitelli Accompagnamento musicale: Nicole Coceancig

Domenica 20 luglio 2025 – Ore 18

Vivere dentro la frontiera Radio Judrio Racconti di Barbara Pascoli Conduce: Alessandra Bordon Letture: Stefano Paussa Intermezzi musicali: Pokriva Nočiva

Domenica 27 luglio 2025 – Ore 18

Ioiēn (che io possa andare oltre) Cinque Uomini sulla Cassa del Morto in concerto