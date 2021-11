Torna il concorso dedicato alle opere in friulano organizzata all’Associazione culturale “Luigi Candoni”

Si sono da poco spenti i riflettori sul Premio Candoni - Anno Zero, storico concorso dedicato alla drammaturgia contemporanea nato nel lontano 1969 in ricordo di uno dei drammaturghi più importanti che il Friuli abbia mai esportato su tutto il territorio nazionale. Un ritorno segnato da una grandissima partecipazione: cento le opere partecipanti proprio nel centenario della nascita del commediografo carnico. L'Associazione culturale Luigi Candoni lancia ora la terza edizione della sezione del Premio Candoni dedicata ai testi originali scritti in lingua friulana.

È stato pubblicato, infatti, il bando “Premio Candoni – Opere teatrali in lingua friulana”, manifestazione organizzata dall'Associazione culturale “Luigi Candoni”, in collaborazione con l'Arlef, Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane, con la Fondazione Teatro Nuovo "Giovanni da Udine" e, per la prima volta, con il Teatri Stabil Furlan.

Obiettivi del premio, ricordiamo, sono promuovere e diffondere la lingua friulana nel settore della formazione drammaturgica, proporre testi originali in marilenghe per la produzione di nuovi spettacoli teatrali professionali e sviluppare attività drammaturgico-teatrali basate su di un'ampia progettualità finalizzata a realizzare il programma "Il Friulano lingua del Teatro".

Il bando per partecipare è già stato pubblicato sul profilo Facebook dell'associazione Candoni. Il termine ultimo per le iscrizioni e la consegna delle opere (all’indirizzo e-mail: associazionecandoni@gmail.com) è fissato alle ore 18 del 15 novembre 2021.

Al concorso potranno essere presentate unicamente drammaturgie teatrali in lingua friulana - in tutte le sue varianti - e sono ammesse parti del testo in altre lingue o dialetti regionali a patto che non superino il 10% del contenuto dell’intera opera. I testi dovranno essere scritti in grafia ufficiale della lingua friulana e lo sportello regionale dell'Arlef si rende disponibile a fornire assistenza. (info@sportelfurlan.eu).

La giuria, composta da professionisti del teatro e della critica teatrale, sarà presieduta da Giuliano Bonanni, direttore artistico dell'Associazione culturale Luigi Candoni. Spetterà, dunque, ai giurati la valutazione delle opere in base alla valenza socio-culturale del materiale drammaturgico, all'utilizzo della lingua friulana e alla fattibilità della messa in scena dell'opera stessa. Come nelle prime due edizioni, verranno individuati i tre testi teatrali finalisti che saranno resi noti nel corso di una serata al Teatro Nuovo Giovanni da Udine in programma il 16 dicembre con la lettura scenica del testo vincitore. Al primo classificato spetterà un premio in denaro di mille euro, al secondo di trecento euro e al terzo di duecento euro.